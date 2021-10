Promo: dopo dei sorprendenti anticipi, tante belle sfide nella quarta giornata

Grandi sfide in una quarta giornata che ha già consegnato agli annali degli anticipi di livello, soprattutto nel Gruppo B, in cui sono inserite le triestine.

Il big match del Girone A, in Promozione, è Venzone-Maranese, con i padroni di casa che affrontano il primo test in stagione dopo tre vittorie in tre partite e con gli ospiti che vogliono rilanciarsi prendendosi tre punti. L’Unione Basso Friuli, l’altra capolista, ospita una squadra spigolosa come il Maniago Vajont, mentre OL3 e Lavarian Mortean fanno visita a due big come Sacilese e Prata Falchi. Camino-Tarcentina è uno spareggio salvezza mentre Bujese-Union Martignacco, nell’anticipo è finita 1-1. Le altre gare: Corva-SaroneCaneva e Torre-Casarsa.

Nel Girone B, L’UFM, in casa contro il Sant’Andrea San Vito, può vincere e andare primo a 10 punti, superando Forum Iulii e Juventina, vittoriose entrambe per 2-0 negli anticipi contro l’Azzurra Premariacco e la Terenziana Staranzano. Sangiorgina-Sevegliano e SantaMaria-Tolmezzo sono due big match dove chi vince può avvicinarsi alla vetta. Derby interessante per il Trieste che ospita la Sangiorgina fanalino di coda. Chiudono il programma Risanese-Aquileia e Costalunga-Pro Romans.