Promozione, il programma della quinta giornata

Nel Girone B, i risultati degli anticipi fanno sorridere le squadre, alla vigilia e sulla carta, sfavorite. Il Tolmezzo Carnia vince e convince contro la Ufm capolista e si porta a 9 punti in classifca, con la Risanese che fa lo stesso sul campo del Sevegliano Fauglis. Nelle gare della domenica, Juventina Sant’Andrea e Santamaria hanno la chance per conquistare la vetta. I goriziani giocano in casa di un Aquileia che, con un successo, si rilancerebbe nelle zone nobili della graduatorie mentre gli udinesi sono ospiti di un Costalunga che deve mettere punti in cascina per la corsa alla salvezza. Il Trieste Calcio, a metà classifica con 7 punti, affronta l’Azzurra Premariacco, che in classifica è appaiata ai rossi. Entrambe devono capire cosa faranno da grandi: un successo oggi potrebbe rilanciare la stagione, una sconfitta potrebbe dare grande sfiducia. Sant’Andrea San Vito-San Giovanni e Pro Romans Medea-Forum Iulii chiudono il programma.

Nel Girone A, il Maniago Vajont infligge un sonoro 4 a 0 al Venzone, superandolo in classifica e guadagnandosi, con 11 punti, il primato, almeno per una notte. Domani Casarsa e Unione Basso Friuli proveranno a riprendersi la vetta, rispettivamente contro un Camino in crisi e ancora a zero punti e un OL3 che vuole rialzarsi dopo l’ultima sconfitta contro la Sacilese. Proprio i biancorossi in settimana hanno cambiato tecnico: fuori Mauro Lizzi, che resterà probabilmente in società, dentro Filippo Pessot, che ne era il vice. Domani affronteranno, in trasferta, la Maranese. Il Lavarian Mortean ospita il Corva, una sfida tra due squadre che vogliono rilanciarsi in classifica. La Bujese è attesa da una sfida durissima, in casa contro il Prata Falchi, che vuole tallonare le prime della classe. SaroneCaneva-Tarcentina e Union Martignacco-Torre sono due sfide salvezza.