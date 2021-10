Promozione: i numeri della quinta giornata

La Promozione continua a regalare emozioni in due gironi complicatissimi e che vedono, purtroppo, le triestine in difficoltà. Ecco i numeri del weekend:

0, le vittorie delle triestine nell’ultima giornata. E anche se un dato che fa leggermente sorridere, come vedremo, c’è, la questione resta: il campionato è ancora lungo ma le ultime classificate devono darsi una mossa se non vogliono perdere il treno salvezza che intanto, più avanti, corre spedito.

1, la speranza. Allo stesso tempo, nel weekend è arrivato il primo punto per San Giovanni, Terenziana e Sant'Andrea San Vito. L’abbiamo detto, per la salvezza serve di più ma a livello psicologico essersi sbloccate può essere importante per inanellare qualche risultato positivo nel futuro prossimo.

12, i punti del SantaMaria nel GironeB. Capolista insieme a Forum Iulii e Juventina sembra la candidata più papabile ad essere l’outsider del torneo. L’ultima vittoria, contro il Costalunga, sembra facile solo sulla carta. I gialloneri avevano bisogno di punti salvezza e i biancoblu sono riusciti ad imporsi, mantenendosi sul pezzo dopo la vittoria di sette giorni fa contro una squadra di grande potenziale come il Tolmezzo Carnia.