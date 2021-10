Promozione: i risultati del weekend

Venzone e Unione Basso Friuli, nel Girone A di Promozione, pareggiano e si fanno agganciare in vetta da un Casarsa stellare e vittorioso 1-7 sul campo del Torre. Per le udinesi sono comunque due risultati ottimi, arrivati rispettivamente contro Maranese e Maniago Vajont, due avversarie di grande livello. Lotta, l’OL3, ma non basta a fermare una Sacilese lanciata e a caccia di punti per avvicinarsi alla vetta: i liventini vincono 1-0. Prata Falchi inarrestabile e vittorioso 3-0 contro il Lavarian Mortean, mentre la Tarcentina vince 1-2 sul campo del Camino. Corva-SaroneCaneva e Bujese-Union Martignacco finiscono entramebe 1-1. Nel B, l’UFM vince 2-0 sul Sant’Andrea San Vito e ottiene la vetta della classifica. Vince, e bene, il Trieste Calcio sul San Giovanni per 2-0, mentre il SantaMaria fa il colpaccio portando a casa la sfida contro il Tolmezzo Carnia per 2-0. Sangiorgina-Sevegliano 1-2, Risanese-Aquileia 0-1 e Costalunga-Pro Romans 1-1 hanno completato il turno domenicale, con gli anticipi del sabato che si sono conclusi entrambi 2-0 per Forum Julii e Juventina contro Azzurra e Terenziana.