Promozione, il programma della domenica: fine settimana di svolta per le triestine

Nel Girone B, dopo le vittorie degli anticipi di Juventina e Ufm su Pro Romans e Terenziana, domenica scendono in campo le altre big. Il Forum Iulii, con un successo, può agganciare la Juventina in vetta ma deve vedersela contro un Tolmezzo Carnia che già nello scorso turno ha fermato una grande come l’Ufm. L’Azzurra Premariacco è attesa da un match su un campo difficile come quello della Sangiorgina. Partite compesse anche per tutte le triestine, che vivono un momento poco felice in fondo alla classifca. Il Costalunga e il San Giovanni, rispettivamente a 4 e 1 punto in classifica, sono impegnate contro Risanese fuori casa e Sevegliano tra le mura amiche, due squadre a caccia di riscatto. Trieste Calcio-Sant’Andrea San Vito è, invece, un derby che può avere due significati: un rilancio per i padroni di casa verso l’alto o il primo successo per gli ospiti in un torneo fin qui avaro di gioie. Un pari potrebbe non soddisfare nessuno.

Nel Girone A, la Bujese vince, di misura nell’anticipo, contro il Venzone e vola nelle zone alte della classifica. Il big match domenicale è il duello in vetta Unione Basso Friuli-Casarsa: una sfida che gli udinesi vogliono vincere per andare soli in testa. I gialloverdi, però, sono un avversario durissimo. Occhio soprattutto a bomber Daniel Paciulli, 5 gol in 3 partite giocate dopo aver saltato le prime due per infortunio. Il Camino cerca i primi punti nel duello salvezza contro il SaroneCaneva, mentre Maranese e OL3 cercano fortune in terra pordenonese contro Corva e Prata Falchi. L’Union Martignacco è attesa da un test estremamente difficile con la Sacilese, galvanizzata dall’arrivo di Filippo Pessot in panchina. La Tarcentina ospita un Maniago Vajont arrembante e che punta le zone nobili della graduatoria mentre il Lavarian Mortean fa visita al Torre.