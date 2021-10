Promozione, trasferte difficili per Costalunga e Trieste Calcio

In entrambi i gironi sono in programma sfide difficili per le capolista. Aprono il turno due anticipi: Tarcentina-Venzone, nel Girone A, e Tolmezzo Carnia-Juventina Sant'Andrea nel B.

Nel Girone B, l’anticipo in programma tra la capolista Tolmezzo Carnia e la Juventina Sant’Andrea apre le danze. Domenica, occhi puntati sul big match tra Azzurra Premariacco e UFM, entrambe a punteggio pieno insieme al Tolmezzo Carnia e desiderose di continuare su questa strada. Pro Romans-Santamaria è un incrocio tra due squadre che non hanno fatto punti nell’ultima giornata, Sevegliano Fauglis-Trieste Calcio e Terenziana-Forum Iulii. Interessante anche la trasferta del Costalunga sul campo dell’Aquileia. Chiudono il programma: San Giovanni-Risanese e Sant’Andrea San Vito-Sangiorgina.

In Promozione sono in programma, per questa terza giornata, delle sfide interessanti per le capolista. Nel Girone A, nell’anticipo del sabato, il Venzone – primo insieme a Union Martignacco, Unione Basso Friuli e Maranese – è ospite della Tarcentina, ultima a zero punti. Quanta differenza ci sarà tra chi guida la classifica e chi è attualmente ultimo? Domenica sono diversi i match di fuoco. L’Union Basso Friuli fa visita ad un SaroneCaneva in crisi ma che potrebbe recuperare il proprio totem, Borda. L’Union Martignacco, nel big match di giornata, ospita un Prata Falchi arrabbiato per la sconfitta rimediata sette giorni fa contro il Casarsa mentre la Maranese ospita la coriacea Bujese. Chiudono il programma: Maniago Vajont-Camino (al comunale Maniagolibero), Lavarian Mortean Esperia-Sacilese, Casarsa-Corva, Maranese-Bujese e OL3-Torre.