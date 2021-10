Promozione: i risultati della quinta giornata

Nel Girone B, c’è un nuovo trio di testa: Forum Iulii, SantaMaria e Juventina Sant’Andrea, che ora guardano tutte dall’alto con 12 punti grazie alle vittorie in trasferta su Pro Romans Medea, Costalunga e Aquileia. I risultati del weekend però confermano la grande difficoltà del girone, con nessuno che riesce a staccarsi dal gruppone delle inseguitrici. Negli anticipi, infatti, sono cadute le due squadre che partivano favorite alla vigilia: Sevegliano Fauglis e Ufm, cadute rispettivamente contro Risanese e Tolmezzo Carnia. Chi si fa sotto alle prime è l’Azzurra Premariacco, che vince uno scontro diretto col Trieste Calcio e si porta a 10 punti. Lo scontro salvezza Sant’Andrea San Vito-San Giovanni finisce 2-2 mentre la Sangiorgina si ferma con un 1-1 sul campo della Terenziana Staranzano.

Nel Girone A, Unione Basso Friuli e Casarsa continuano a mantenere la vetta a 13 punti. Gli udinesi hanno dovuto fare gli straordinari per superare l’OL3, così come i pasoliniani pordenonesi, che hanno chiuso il primo tempo in svantaggio per 1-0 contro il Camino per poi ribaltare la situazione con una doppietta di Paciulli. Grande vittoria della Bujese, che supera 1-0 il Prata Falchi Visinale e si rilancia nelle zone alte della classifica. Cade, invece, il Venzone, che perde la vetta a causa del 4-0 subito dal Maniago Vajont. Il Lavarian Mortean cade contro il Corva, così come la Maranese, che in casa perde contro la Sacilese. Vittorie importanti in chiave salvezza per SaroneCaneva e Union Martignacco, rispettivamente contro Tarcentina e Torre.