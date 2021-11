Promozione: turno difficile per le triestine nel Girone B

Nel Girone B, il SantaMaria fa sudare le proverbiali sette camice all’Union Fincantieri Monfalcone, che però riesce ad imporsi per 2-3 ed a tenere il passo della Juventina Sant’Andrea, prima e vittoriosa nell’anticipo. Al di là delle sfide riguardanti la testa della classifica, le triestine non sorridono né in zona play-off che in fondo alla graduatoria. Per la lotta salvezza, lo 0-0 tra Terenziana e Sant’Andrea San Vito di fatto non accontenta nessuno, visto che a entrambe serviva il punteggio pieno per rilanciarsi nella lotta salvezza. Hanno perso l’occasione per rilanciarsi in ottica play-off il Trieste Calcio, che cade a sorpresa su un campo difficile come quello dell’Aquileia, e l’Azzurra Premariacco, che non va oltre l’1-1 con la Risanese. Sconfitte pesanti, invece, per il Costalunga e per il San Giovanni, che cadono in casa contro la tonica Sangiorgina e fuori sul campo della Pro Romans Medea, che trova così la prima vittoria in campionato lasciando all’ultimo posto i rossoneri.

Nel Girone A, il big match Buiese-Unione Basso Friuli, non scontenta nessuno. Le due squadre pareggiano 2-2 al termine di una gara in cui entrambe non hanno perso occasione per dimostrare le proprie qualità, non uscendo ridimensionate da un incrocio da tripla. Ora, entrambe sono nel gruppone di squadre prime a 18 punti, insieme a Prata Falchi, Maniago Vajont e Casarsa. Un dato che testimonia l’equilibrio del Girone A. Proprio il Maniago Vajont, che iniziava questo turno da prima della classe, è caduta sul campo del Lavarian Mortean. Il Casarsa, invece, supera il Venzone. Maranese-Camino 5-1, OL3-SaroneCaneva 3-0 vedono vincere due potenziali outsiders, mentre Sacilese-Torre termina 0-0.