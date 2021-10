San Luigi: primo stop in campionato. Pari giusto con la Pro Cervignano

Luigino Sandrin voleva fare il "profeta in patria" espugnando il Comunale di Cervignano, stadio nel quale è stato per diversi anni attore protagonista da allenatore ma, al termine di novanta minuti combattuti ed equilibrati, è uscito invece dal campo con un 1 a 1 tutto sommato equo,che rispecchia l'equilibrio visto in campo. Nel primo tempo sono stati i biancoverdi ad esprimersi al meglio, mentre nella ripresa gli udinesi hanno legittimato il vantaggio. Ora i triestini sono secondi a 10 punti, dietro il tandem di testa Pro Gorizia-Torviscosa. Le gare come quella con la Pro testimoniano un limite, a livello di scelte, del San Luigi: con infortuni pesanti come quelli di Tentindo, le soluzioni dei verdi sono buone, giovani, di talento ma forse non tanto variegate quanto quelle della coppia di testa, che ha giocatori di grande esperienza e peso. Il SanLu sfiora più volte il vantaggio nel primo tempo, con Giovannini che sbaglia anche un rigore. Nella ripresa cresce la Pro, ma sono gli ospiti a passare in vantaggio, con lo stesso Giovannini che realizza da due passi un gol da bomber vero intercettando un tiro di un compagno. Poi, sul finale, Serra si accentra e pareggia con un diagonale dal limite per il giusto 1-1 finale. La Pro Cervignano, con questo ottimo risultato, sale a 6 punti in classifica.

PRO CERVIGNANO - SAN LUIGI 1-1 (0-0)

Marcatori: Giovannini (SL) 28', Serra (PC) 46’ st.

PRO CERVIGNANO: Balducci, Vezil, Rover, Colavecchio, Cestari, Pancek (Pevere 37' st), Tegon, Tuan, Paravano (Colonna Romano 32' st), Cambi (Serra 19' st), Vuerich. (Vrech, Peressini, Piccolotto, Felluga, Allegrini, Zunino). All. Bertino.

SAN LUIGI: De Mattia, German (Ivcevic 1' st), Cassarà, Falleti, Caramelli, Giovannini, Angotti, Boschetti, Mazzoleni (Gridel 40' st), Ianezic, Grujic (Marin 19’ st). (Andreasi, Zacchina, Ferluga, Guanin). All. Sandrin

Arbitro: Colelli di Ostia Lido.

Ammoniti: Boschetti (SL) 9', German (SL) 12', Angotti (SL) 18', Rover (PC) 28', Tegon (PC) 38' st; Caramelli (SL) 31', Cestari (PC) 40' st.