Anticipi: San Luigi, prova di maturità contro un Sistiana in cerca di riscatto. Primorec, contro la Virtus Corno devi reagire

Sono tre gli anticipi di Eccellenza, nel Girone B, in programma nel pomeriggio di sabato. Tre gare che possono dare grandi indicazioni per il proseguo della stagione, visto che, nonostante siano passate soltanto due giornate, si sono già sollevati diversi dubbi sui rapporti di forza all’interno del torneo a causa delle numerose goleade registrate fin qui. Gli occhi degli appassionati triestini, ovviamente, saranno puntati sulle sfide delle 16 ma, ad aprire le danze alle 15, c’è Ronchi-Pro Cervignano, un match tra due squadre giovani, propositive e reduci da un buon avvio. La Pro è ancora imbattuta, con quattro punti in saccoccia, mentre il Ronchi, dopo la sconfitta contro il Chiarbola al debutto, si è riscattato sul difficile campo dell’Ancona Lumignacco. La sfida tra le due può far capire di più sul loro status nel girone: possono essere delle mine vaganti in grado, una volta ottenuta la salvezza, di disturbare le favorite? Alle 16, si giocano le altre due gare. Il San Luigi non deve farsi prendere troppo dall’entusiasmo contro il Sistiana Sesljan nel derby triestino di giornata. Il grande avvio dei giovani terribili di Sandrin è sotto gli occhi di tutti e benaugurante ma il Sistiana Sesljan ha voglia di riscatto ed è una squadra ben più solida e pronta, al momento, di un'altre triestina in difficoltà, il Primorec. Sottovalutarli, per i verdi, potrebbe essere fatale. la Virtus Corno, dopo un grande avvio di stagione, ospita invece proprio il Primorec, squadra che non si è ancora adattata alla categoria ma, dopo l’1-12 rimediato tra le mura amiche contro il Torviscosa, deve piazzare un colpo di coda. La Virtus è avvisata.

Gli altri due anticipi del pomeriggio si giocano, uno per girone, in Promozione, fischio di inizio alle 15. Nel Girone A, l’arcigno e duro Venzone, primo in classifica a punteggio pieno insieme a Unione Basso Friuli e Maranese, vuole continuare il suo avvio di campionato d’oro contro una Tarcentina in difficoltà, ultime e con la peggior differenza reti (-8) del torneo. Nel girone B scende in campo un’altra capolista, il Tolmezzo Carnia primo insieme a Azzurra Premariacco e UFM, impegnato in una sfida ostica in casa contro la Juventina Sant'Andrea.