San Luigi, il Torviscosa è forte ma così puoi andare lontano

Il Torviscosa fa nove su nove: un filotto incredibile, che oltre a testimoniare il valore di una squadra che punta alla Serie D e sta dimostrando di poterla conquistare, vale ai gialloblu un record. Nessuno era partito infatti così bene, con gli udinesi che, con 9 successi in altrettante gare, hanno superato il filotto del Vesna che fu di mister Sandrin, abile a infilare otto vittorie consecutive. Proprio Sandrin, per uno strano gioco del destino, ha subito la vittoria decisiva a far cadere il suo record da parte del Torviscosa, che si è inflitto anche una sorta di handicap giocando per oltre 45’ in dieci per l’espulsione di Nastri. Un successo che porta gli udinesi a 27 punti, a più quattro dalla Pro Gorizia, fermata sul pari nell'anticipo.

Pronti via e De Cecco porta avanti i suoi di testa. Poi, come detto, arriva l’esplusione di Nastri a complicare un po’ il tutto. Ad inizio ripresa, però, gli udinesi trovano il gol del raddoppio con un rigore del solito Puddu, su fallo guadagnato dal gemello del gol Ciriello. La rete permette agli uomini di Pittilino di resistere con più sicurezza all’arrembaggio ospite, che arriva puntuale: Mazzoleni calcia di forza ma Ceka para, poi Marin riapre le danze con un gol di testa ma il portiere ospite salva tutto. E mentre i verdi premono sull’acceleratore, il Torviscosa punge in contropiede con Zetto per chiudere la pratica. Una vittoria che al San Luigi fa perdere la possibilità di riprendersi il terzo posto e fa volare il Torviscosa con un record che diffcilmente si potrà eguagliare. I verdi, ora a 14 punti, possono invece essere soddisfatti della loro prestazione, anche se adesso è necessario tornare a una vittoria che manca da quattro giornate.