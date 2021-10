San Luigi: la vittoria nel derby sul Primorec è una prova di forza

Riprende a correre il San Luigi che nella 6^ giornata batte in rimonta il Primorec 1966 per 3 a 2. Gara non per palati fini quella andata in scena in via Felluga, ma combattuta, vibrante e ricca di emozioni. Come ormai prassi anche con il Primorec è una parata di ex sanluigini, smaniosi di fare bella figura; sono ben sei quelli titolari e due in panchina, tra i quali si mettono in evidenza Murano in gran splovero e Russo apparso decisamente motivato. Mister Sandrin deve fare i conti con alcune defezioni e con qualche acciacco proponendo il consueto 4-3-3 che vede De Mattia in porta; German, Caramelli, Zacchigna e Cassarà difensori; Boschetti, Giovannini e Angotti centrocampisti; Mazzoleni, Grujic e Ianezic attaccanti.

Gli ospiti che mettono in atto un pressing a tutto campo e San Luigi quasi colto di sorpresa dalla tanta aggressività dell'avversario. Ecco, quindi, che le emozioni non mancano sin da subito, con il Primorec che passa in vantaggio al 18° al termine di un micidiale contropiede che vede Murano servire un assist al bacio a Zarattini, fulmineo nel prendere la mira a fare secco De Mattia. Zacchigna e Giovannini sfiorano il pari ma al 31° arriva l'episodio che sembra far girare le sorti del match, quando il direttore di gara Dancelli espelle Curzolo per un'espressione blasfema. Grujic sfiora due volte il pari ma prima dell'intervallo arriva a sopresa il raddoppio del Primorec: gran conclusione a giro di De Leo dal limite e sfera che si stampa sul palo; sulla palla che danza sulla linea bianca si avventa Murano che insacca di testa per il 2 a 0 con il quale si va a riposo.

Negli spogliatoi mister Sandrin si fa sicuramente sentire, perchè il San Luigi che si ripresenta in campo è decisamente più determinato e concentrato. La pressione dei padroni di casa viene premiata al 14° quando su cross di Cassarà, Mazzoleni si avventa come un falco sulla sfera e trafigge Sorrentino. L'inerzia della gara è tutta a favore del San Luigi, anche perchè il Primorec inizia a pagare l'inferiorità numerica e soprattutto il grande dispendio di energie del primo tempo. Al 16° altro cross dell'inesauribile Cassarà e gran colpo di testa in torsione di Falleti che centra il palo. Logica conseguenza del forcing sanluigino il pareggio che arriva al minuto 29 quando Ianezic fulmina Sorrentino con un chirurgico rasoterra dai venti metri: 2 a 2. Il gol è nell'aria – con Gridel e Falletti che mancano la rete - e giunge al 43° quando Mazzoleni si esalta sulla fascia e ubriaca De Leo prima di servire Caramelli, lesto nell'anticipare tutti e da due passi insaccare la palla del 3 a 2. Per gli ospiti rimane tanto rammarico per il risultato finale, ma la consapevolezza di avere tenuto testa e spaventato non poco un San Luigi uscito alla distanza e comunque mai domo.

In classifica i biancoverdi sono terzi con 13 punti, a due punti dalle capolista Torviscosa e Pro Gorizia ancora a punteggio pieno.

SAN LUIGI - PRIMOREC 1966 3-2 (0-2)

Marcatori: Zarattini (P) 18', Murano (P) 47' pt; Mazzoleni (SL) 14', Ianezic (SL) 29', Caramelli (SL) 43' st.

SAN LUIGI: De Mattia, German (Guanin 19' st), Cassarà (Trevisan 37' st), Zacchigha (Falleti 11' st), Caramelli, Giovannini, Angotti (Gridel 38' pt), Boschetti, Mazzoleni, Ianezic, Grujic (Marin 35’ st). (Andreasi, Ferluga, Zetto, Tentindo). All. Sandrin.

PRIMOREC 1966: Sorrentino, De Leo, Kuniqui (Mascolo 45' st), Ciliberti, Curzolo, Radisavljevic, Zarattini (Norbedo 33' pt), Dini, Murano (Capraro 32' st), Russo, Iadanza (Brun 26' st). (Milloch, Furlan, Ravalico, Bonacci, Zanier). All. De Sio.

Arbitro: Dancelli di Brescia.

Note: Espulso: Curzolo (P) 31' pt. Ammoniti: De Leo (P) 37', Kuniqui (P) 45' pt; Caramelli (SL) 21' st.