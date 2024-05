Arriva la settima edizione del torneo di beneficenza "Fabio Zuccheri"

Inizia il 20 maggio la fase regionale della 7^ edizione del torneo di calcio giovanile under 14 “Fabio ZUCCHERI”. Classe 2010. Torneo che viene organizzato per ricordare Fabio ZUCCHERI giovane giocatore improvvisamente deceduto sul campo di gioco nel 2015 a soli 20 anni e finalizzato alla beneficenza a favore dell’Associazione A.R.C.A. (Associazione Ricerche Cardiopatie Aritmiche ETS) di Padova. Questo l’elenco di tutte le squadre partecipanti alla prima fase che si svilupperà dal 20 maggio al 2 giugno. ANCONA LUMIGNACCO, CJARLINS-MUZANE, DONATELLO, FIUMICELLO, FONTANAFREDDA, MANZANESE, PAGNACCO, ROIANESE, SAN LUIGI, SANT'ANDREA SAN VITO, SANVITESE, UF MONFALCONE. Come da tradizione le prime tre squadre della prima fase (le cui finali si disputeranno il 2 giugno a San Vito al Torre) verranno inserite nei gironi della fase internazionale (8 e 9 giugno) con i big che saranno CESENA GENOA TORINO TRIESTINA UDINESE VENEZIA oltre alle straniere LUBIANA (SLOVENIA) MOSTAR (BOSNIA) ZAGABRIA (CROAZIA). Questa fase internazionale si giocherà nel week end del 8 e 9 giugno con le finali a San Vito. Nei due giorni ci saranno partite dalla mattina alla sera con inizio alle ore 10.00

I campi di gioco dove si svilupperà il torneo sono quelli di: SAN VITO AL TORRE, CORMONS, MARIANO DEL FRIULI, TAPOGLIANO AL TORRE, VILLA VICENTINA, VISCO, CERVIGNANO DEL F., AQUILEIA, TRIVIGNANO UDINESE. Ricordiamo le squadre che negli anni hanno vinto il torneo nelle varie configurazioni: 2016 Donatello (fase nazionale) Ancona Udine (fase regionale) 2017 Liventina (sia la fase internazionale sia la fase regionale) Udinese calcio (fase femminile) 2018 Cesena (fase internazionale) Fontanafredda (fase regionale) 2019 Udinese (fase internazionale) Manzanese (fase regionale) 2020-2021 COVID 2022 Genoa (fase internazionale) Cjarlins Muzane (fase regionale) 2023 Donatello (fase regionale) Riccardo Millan, Direttore Tecnico del Torneo, e tutto gli amici di “Fabio” vi aspettano sui campi di gioco e vi augurano buon divertimento.