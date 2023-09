Trieste Victory Academy, primo successo: battuta 3-1 la Risanese

Al secondo tentativo (quinto se consideriamo le partite di Coppa Italia) arrivano i primi meritatissimi tre punti per i ragazzi guidati da Matteo Tropea. E’ un 3-1 che va addirittura stretto per i lupetti di Borgo San Sergio, che hanno avuto numerose occasioni per arrotondare ulteriormente il risultato.

La partita inizia subito bene, con un passaggio filtrante di Loperfido che pesca Hoti al limite. L’attaccante prende la mira e realizza il vantaggio da fuori area. L’Academy continua ad attaccare e macinare gioco alla ricerca del raddoppio, ma arriva, inaspettato, il pareggio ospite: un errore difensivo mette la Risanese nelle condizioni di concludere, Stefano Furlan riesce a respingere ma il tap in è vincente. La formazione di Tropea non ci sta e reagisce immediatamente, sfruttando la vena di un Johnny Cannavò letteralmente scatenato: il giovane biancorosso fugge sulla fascia per una trentina di metri e conclude con un diagonale che non lascia scampo al portiere della Risanese. Si va al riposo con i lupetti in vantaggio per 2-1. Al ritorno in campo l’inerzia della partita non cambia, con l’Academy decisa a chiudere il discorso prima possibile per non correre alcun rischio. Il 3-1 arriva grazie ad una splendida azione corale: passaggio filtrante di prima intenzione di Gridel che lancia Cannavò sulla fascia, il quale entra in area e piazza il preciso assist per l’accorrente Schiavon, che trova la conclusione vincente. C’è il tempo per altre due clamorose occasioni, la prima con Perossa subentrato ad Hoti nella ripresa, la seconda con Romeo su assist dello stesso Perossa, che viene anticipato quando si trovava ormai a tu per tu con il portiere. Come spesso succede, le occasioni mancate danno coraggio agli avversari, che sfiorano un paio di volte la segnatura che avrebbe riaperto la partita: Stefano Furlan è però attentissimo e le sventa entrambe.

Domenica prossima seconda partita casalinga consecutiva contro la Pro Romans, che arriverà a Borgo San Sergio decisa a reagire dopo il KO casalingo subito oggi ad opera del Lavarian.