Troppo Torviscosa per il Chiarbola Ponziana. La prestazione degli uomini di Roviglio, nonostante la sconfitta per 2-0, è comunque buona.

Il Torviscosa non sbaglia e stende il Chiarbola Ponziana con un 2-0 netto, figlio di un gol per tempo. Dopo la goleada al Primorec, era importante trovare continuità per gli uomini di Pittilino, che hanno portato a casa un'altra convincente vittoria. Gli udinesi sono ora primi in classifica con 9 punti, insieme a San Luigi e Pro Gorizia, mentre il Chiarbola Ponziana resta fermo a 3 punti. Anche gli ospiti, nonostante il risultato, hanno giocato una buona partita, con grande ordine, cercando di imbrigliare la manovra dei favoriti padroni di casa e riuscendoci quantomeno parzialmente. Al 25' si sblocca il risultato. Dopo una fase di studio, Zetto guadagna una punizione sulla trequarti di destra, Villanovich mette in mezzo e l'ex-Chions De Cecco svetta in area trovando il vantaggio. Il Chiarbola, in emergenza in difesa, fatica a rispondere. Così, nella ripresa, il Torviscosa trova il raddoppio: lancio di Villanovich per Puddu che controlla il pallone e viene steso in area. Lo stesso Puddu, dal dischetto, non sbaglia. Il 2-0 sembra il sigillo sul match ma il Torviscosa ha un leggero calo d'attenzione. De Cecco macchia parzialmente una bella prestazione con un tocco di mano nella propria area ma dagli undici metri Stipancich, per gli ospiti, si fa ipnotizzare da Ceka, che para e salva il risultato. Il Torviscosa vola e sogna la vittoria del titolo: con risultati così non può essere altrimenti.

TORVISCOSA - CHIARBOLA PONZIANA : 2 - 0

Gol: 25' pt De Cecco; 27' st Puddu (rig.).

TORVISCOSA: Ceka, De Cecco (Bastiani), Presello, Nastri, Pratolino, Rigo, Toso, Villanovich, Ciriello (Comisso), Puddu (Bertoni), Zetto. All. Pittilino

CHIARBOLA PONZIANA: Zetto, Ferro, Surez (Stanich), Zoch (Berisha F), Forza (Menichini), Cottiga, Montestella (Berisha A), Delmoro, Lionetti (Tonini), Menichini, Stipancich. All. Roviglio

Arbitro : Vincenzi di Bologna

Note: Recupero: 3' pt; 4' st. Corner: 7-1. Ammoniti: De Cecco, Pratolino e Ciriello (T), Surez, Forza, Montestella e Stipancich (CP). Al 30' st Ceka ha parato un rigore a Stipancich (Cp).