Un minuto di raccoglimento in tutti i campi per la scomparsa di Mattia Giani

Verrà osservato un minuti di silenzio in memoria di Mattia Giani, giovane calciatore classe 1998, tragicamente scomparso domenica scorsa a causa di un malore durante lo svolgimento della gara di Eccellenza toscana tra Lanciotto Campi e Castelfiorentino United.

Su indicazione del presidente federale Gabriele Gravina si osserverà un minuto di raccoglimento in tutte le competizioni in programma in questo weekend, inclusi anticipi e posticipi.