Taekwondo: il triestino Davide Turilli è pluricampione italiano

TRIESTE - L'atleta triestino di Taekwondo Davide Turilli è pluricampione italiano. Sabato 2 e domenica 3 dicembre si sono svolti i Campionati Italiani assoluti di forme, freestyle e Talent THF a Giugliano in Campania in provincia di Napoli. Alla gara più importante dell'anno, da Trieste, ha partecipato l'Atleta Davide Turilli, affiliato dalla Asd Taekwondo Free Spirit di Trieste, condotta dal maestro Carlo Turilli. Il risultato è stato straordinario, Davide ha conquistato conquista il doppio oro italiano in entrambe le giornate diventando, appunto, pluricampione italiano.

Sabato 2 dicembre Turilli ha stravinto il titolo italiano nella gara Freestyle, vincendo la sua categoria dopo una prova in finale strabiliante. Domenica 3 dicembre, dopo aver vinto i quarti di finale, ha affrontato un atleta campano vincendo la semifinale. Vittoria anche in finale, il secondo titolo in due soli giorni. Inoltre la società Free Spirit di Trieste sale sul podio al 4° posto nella classifica generale Freestyle assoluta.