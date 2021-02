Campione di tuffi a 75 anni: premiato in municipio Valter Sbisà

Incontro all’insegna dello sport oggi in Municipio per il Sindaco Roberto Dipiazza che ha ricevuto Valter Sbisà, campione triestino master di tuffi, classe 1945.

Quindici anni di carriera

Il Sindaco ha voluto congratularsi con il signor Sbisà, che in quindici anni di carriera agonistica conta innumerevoli vittorie sia dai trampolini che dalle piattaforme e che anche di recente, nella sua categoria, over 65, si è confermato campione, unico caso a Trieste. Tra queste, i mondiali di Budapest nel 2016, l'oro dalla piattaforma da 7metri e 1/2 a Kantrida (Croazia), nell' agosto 2019 e l'ultima in ordine di tempo, nel febbraio 2020, nei campionati italiani di Torino, dove ha ottenuto l'oro da 1 metro, 3metri e dalla piattaforma.

“Fin da piccolo amavo tuffarmi quando andavo al bagno Ausonia - ha raccontato Sbisà - e ho sempre coltivato questa passione quando mi recavo al mare e poi iscrivendomi alla Triestina Nuoto, e sono ancora pieno di energie, con l’entusiasmo di sempre, pronto ad ottenere ancora ottimi risultati”.

Dipiazza, rivolgendo parole di vivo apprezzamento e di buon augurio per altrettante soddisfazioni agonistiche, ha infine consegnato a Sbisà il gagliardetto con l’Alabarda di Trieste.