Canottaggio U23, Il Fvg firma tre titoli mondiali in Repubblica Ceca

Un mondiale under 23 di canottaggio da incorniciare quello sul Labe Arena di Racice in Repubblica Ceca, che vedeva l'Italia per 7 volte sul podio sabato pomeriggio, e con tre titoli mondiali conquistati, dove c'era sempre il contributo dei vogatori del FVG: 2 dai triestini Wiesenfeld, Premerl e Zerboni del Saturnia ed 1 dalla Corazza della Timavo di Monfalcone.

Gara impeccabile quella del 4 con, al timone del quale, nell'abside di prua c'era Filippo Wiesenfeld, che vantava comunque due bronzi mondiali ed 1 argento europeo negli ultimi anni in questa specialità, e che guidava gli esperti Carando, Verità, Sabbatino e di Colandrea. Dopo le scaramucce nei primi 500 metri, la barca azzurra prendeva il sopravvento, assumendo la leadership della finale, transitando sul traguardo con 6” di vantaggio su Irlanda ed 8” su Stati Uniti

A pochi minuti di distanza era la volta del 2 senza pesi leggeri femminile di Samanta Premerl e Maria Elena Zerboni, che già in batteria avevano dominato la loro gara siglando il nuovo record mondiale della specialità. Gara da manuale per le due atlete di Spartaco Barbo, CT della nazionale u23 e capo allenatore del Saturnia. Una progressione impeccabile tecnicamente portava la barca azzurra a metà gara ad avere un vantaggio incolmabile su Germania e Stati Uniti, distacco che aumentava nel finale e che vedeva Premerl e Zerboni tagliare vittoriosamente il traguardo staccando la Germania di 7” e gli USA di 10”.

Una gara da manuale il 4 di coppia pesi leggeri femminile sul quale era imbarcata la gradese, tesserata Timavo, Ilaria Corazza, campionessa del mondo uscente, assieme a Martinelli, Sali e Passini. Partenza velocissima per il quadruplo azzurro, che sin dall'inizio dominava la sua finale a spese di Germania e USA. Grintose, impeccabili tecnicamente, Corazza &C. davano una severa lezione di canottaggio alle avversarie che sul traguardo giungevano staccate, per la soddisfazione del tecnico della timavo lorezno tedesco, da quest'anno collaboratore del settore femminile under 23