Pioggia di medaglie, la Pullino protagonista a San Giorgio di Nogaro

E' pioggia di medaglie per la Pullino. I canottieri della gloriosa società primo oro olimpico azzurro (Amsterdam, 1928 ndr) si sono fatti valere nelle gare svoltesi oggi 28 febbraio in quel di San Giorgio di Nogaro. Nell'occasione, valida per le selezioni ai meeting nazionali, il sodalizio rivierasco ha collezionato ben 22 medaglie, di cui 10 ori, sei argenti ed altrettanti bronzi. Inoltre, vanno segnalati numerosi piazzamenti ai piedi del podio ed utili per la classifica generale dove la società muggesana si è piazzata complessivamente quarta in Friuli Venezia Giulia e seconda nella classifica del Trofeo D'Aloja. Di seguito, la lista dei canottieri della Pullino andati a medaglia:

Sul gradino più alto del podio

Andrea Serafino - Singolo junior

Alice Ozbolt, Tea Fortunat, Vittoria PIller, Conny Abrami - 4x cadette

Alessandro Stadari, Marco Schiavon, Marco Canetti, Marco Finocchiaro - 4x master open

Simon Joel Lobato Freire, Cristian Serafino - doppio Allievi C

Emma Furlani - singolo 720 allieve B2

Evan Benvenuto, Andrea Serafino - 2- Junior

Fabiola Buzzi - singolo 720 cadette

Gabriele Dionis - singolo pesi leggeri

Mauro Mosetti - singolo 720 allievi B2

Martina Giraldi - 4x senior (misto Canottieri Trieste)

Argento

Luca Crevatin - singolo 720 cadetti

Antinio Deluchi - singolo 720 cadetti

Fabiola Buzzi - 4x cadette (misto Ausonia-Lignano)

Walter Giraldi - Singolo master over 55

Costantino Torelli - singolo 720 allievi C

Matteo Millo - singolo 720 allievi C

Medaglia di bronzo

Martina Giraldi - singolo senior

Simone Fontanot, Nicolò Parovel - doppio ragazzi

Matteo Crevatin, Simone Fontanot, Nicolas Meneghetti, Alessandro Ramani - 4x ragazzi

Alice Ozbolt, Tea Fortunat - doppio cadette

Nicolò Parovel - singolo ragazzi

Simone Bazzarini - singolo 720 allievi B2