Carsolina Cross, si corre con il fiocco rosa contro la violenza sulle donne

Si terrà domani, domenica 26 novembre, la Carsolina Cross 2023, curata dall’Asd Trieste Atletica Aps con il patrocinio dei Comuni di Sgonico e Trieste. A partire dalle ore 9:00, all’Aerocampo di Prosecco a Borgo Grotta Gigante torna lo spettacolo della corsa di campestre. La manifestazione, che nel 2022 è stato teatro dei Campionati Italiani di specialità con oltre 2000 partecipanti, sarà valida come ultima e decisiva prova di qualificazione verso gli Europei di cross di Bruxelles del 10 dicembre.

Le competizioni, dedicate alle categorie Allievi/Juniores/Promesse/Senio M/F, saranno dunque colorate d’azzurro con la presenza a bordo tracciato dei tecnici della nazionale italiana pronti a selezionare i migliori interpreti della corsa sui prati. Le gare saranno impreziosite dalla presenza di alcuni talenti africani e soprattutto dagli atleti sloveni con la loro Federazione che ha scelto, anche quest’anno, i prati carsici per selezionare i propri team che gareggeranno agli Europei. Il Segretario della Trieste Atletica Omar Fanciullo che ha rimarcato l’identità complessa e attenta alla società della Carsolina Cross e ha esposto un’iniziativa solidale creata in collaborazione con il Burlo Garofolo di Trieste: “Il nostro evento non è solo sport come testimoniato in primis dalla gara promozionale dedicata ai più piccoli delle ore 12:00. Infatti nelle prove della categoria Esordienti correranno anche i protagonisti del progetto di sport inclusivo “ATLETI ANCHE NOI”. Un progetto, nato nel 2016 e che vuole avvicinare allo sport giovani con disabilità intellettivo relazionali”.

Fanciullo hai poi annunciato come: “Dato che sabato 25 novembre è la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne abbiamo ideato due iniziative: domenica tutti gareggeranno con un pettorale “decorato” da un fiocco rosa mentre da questa Carsolina per arrivare fino alla Corsa di Natale del 17 dicembre inizieremo una raccolta fondi denominata “IO STO CON IL BURLO”. Raccolta fondi con la quale andremo a sostenere il progetto, del Burlo, per costituire una Stanza Rosa dove donne, che subiscono violenze di ogni genere, potranno rivolgersi per richiedere un supporto psicologico oltre che frequentare un ambiente positivo e sano”.

Tra le istituzioni politiche presenti hanno preso la parola la Vicesindaca del Comune di Sgonico Martina Budin e l’Assessore del Comune di Trieste alle Politiche del Patrimonio Immobiliare e dello Sport Elisa Lodi che hanno rimarcato come: “Con questa manifestazione la Trieste Atletica dimostra di avere una visione a 360° dello sport riuscendo a coniugare accanto all’elemento agonistico, l’eduzione sportiva per i più giovani, l’attenzione su importanti tematiche sociali seguite da azioni concrete, il lavoro per una società più inclusiva e una certa vocazione turistica”. Il Presidente del Comitato Provinciale della Fidal Trieste Giacomo Biviano e il Delegato del Coni Trieste Ernesto Mari hanno applaudito: “Un comitato organizzatore che ormai si è ritagliato un ruolo di primo piano su tutto il territorio nazionale e che mette in campo un programma capace di includere tutte le fasce d’età, dai più piccoli sino ai master senza lasciare nessuno indietro”.