Tris Chiarbola Ponziana, battuto il Brian Lignano

Sono 3 punti meritati.Al Comunale di Opicina il Chiarbola Ponziana ha superato 3-1 i friulani del Brian Lignano. Al di là del risultato positivo, la formazione di Musolino ha messo in campo una prestazione convincente dal punto di vista del gioco contro un avversario tosto. I ragazzi di Moras infatti si trovano infatti nella parte alta della classifica in questo avvio di campionato, mentre i triestini avevano conquistato solo 10 punti nelle prime 10 giornate. La gara è combattuta fin dalle prime battute, con gli ospiti decisi a portare via punti. Il risultato si sblocca alla mezz'ora: Casseler porta in vantaggio i biancoblù. Si va al riposo sul parziale di 1-0. Nella ripresa il Brian si riversa nella metà campo dei padroni di casa per cercare il pareggio, ma l'ottima fase difensiva e il pressing permettono al Chiarbola Ponziana di fermare le iniziative avversarie e ripartire in campo aperto. Al 67' Lionetti sigla il 2-0, un gol pesantissimo che mette la partita su un altro binario. Sulle ali dell'entusiasmo, all'84' trova il gol del 3-0 il giovane Montestella, classe 2002, al secondo centro stagionale. Il rigore trasformato da Pillon a 2 minuti dal novantesimo rende meno amaro il passivo per gli ospiti. Finisce 3-1.

Tutti i risultati: Chiarbola Ponziana - Brian Lignano 3-1, Codroipo - Spal Cordovado 2-3, Fiume Veneto Bannia - Pro Cervignano Muscoli 2-2, Juventina - San Luigi 3-0, Sanvitese - Forum Julii 2-1, Tamai - Pro Gorizia 0-1, Tricesimo - Pro Fagagna 1-1, Virtus Corno - Zaule Rabuiese 2-3, Maniago - Vajont - Chions 1-6, Kras Repen - Sistiana Sesljan 1-1