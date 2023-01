Il Chiarbola Ponziana ritrova il sorriso contro il Codroipo

Nella 21esima giornata del campionato regionale di Eccellenza ritrova il sorriso e i 3 punti il Chiarbola Ponziana di Musolino, che al Comunale di Opicina supera 1-0 il Codroipo. Una vittoria che riscatta la bruciante sconfitta della settimana scorsa, il 6-0 maturato sul campo della Juventina in una gara finita in 9 e soprattutto con il brutto infortunio dell'estremo difensore Zetto dopo pochi minuti. Oggi è andata in scena una gara diversa, con i padroni di casa che giocano con ordine e personalità gestendo le incursioni dei friulani e creando diverse occasioni in avanti. Il gol che decide la partita arriva al 49', poco dopo il fischio di inizio del secondo tempo. Il giovane centrocampista Montestella, servito perfettamente da Sain, brucia il portiere Moretti - tra i migliori in campo - e fa esplodere di gioia i tifosi presenti. Può ritenersi soddisfatto Musolino, considerando l'assenza per squalifica di Surez e Jerman

Tutti i risultati: Sabato 21/1: Pro Fagagna-Chions 3-2, Pro Gorizia-Forum Julii 2-0, Sistiana Sesljan-Pro Cervignano 1-1, Brian Lignano-San Luigi 2-2 | Domenica 22/1: Chiarbola Ponziana-Codroipo 1-0, Kras Repen-Maniago Vajont 0-2, Tamai-Juventina 3-1, Tricesimo-Sanvitese 1-2, Virtus Corno-Comunale Fiume Bannia 1-2, Zaule - Spal Cordovado 0-0