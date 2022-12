Esordio da sogno per Sain: doppietta e 3 punti per il Chiarbola Ponziana

Vittoria memorabile oggi per il Chiarbola Ponziana di Musolino, che allo stadio comunale di Opicina ha regolato 2-1 il forte Maniago Vajont con una rimonta da manuale. La vittoria in favore della formazione triestina è maturata al termine di una sfida dura e tesa, resa ancora più dura dalle condizioni meteo, con la neve a rendere al limite dell’impraticabile il campo nell’altopiano di Trieste.

I padroni di casa si trovano di fronte una formazione attrezzata, che è partita benissimo nella prima parte del campionato facendo vedere un ottimo gioco, una buona organizzazione in mezzo al campo è una valida fase difensiva. Nelle ultime uscite è mancata la costanza in avanti, aspetto che è emerso anche nella sfida odierna. Dopo un primo tempo “attendista”, in cui le due formazioni si sono studiate senza riuscire a trovare la via del gol, agli ospiti bastano 10 minuti nella ripresa per sbloccare il match e cercare di portare dalla propria parte l’inerzia della sfida. Al 55’ Beggiato mette in porta il gol del momentaneo 0-1. Sarebbe una doccia gelata per Musolino e i suoi, ma la partita ha ancora tanto da dire. Nell’ultimo quarto d’ora, sale in cattedra il centravanti Simone Sain, all’esordio con i nuovi colori dopo essere stato annunciato in settimana, contestualmente al trasferimento di Massimiliano Lionetti nelle fina del San Luigi. Al 75’ è proprio l’attaccante ex Kras Repen ad agguantare il fondamentale gol dell’1-1. I biancoblù prendono allora coraggio, quanto basta a riversarsi in avanti per ribaltare clamorosamente l’esito del match. Il pallone giusto capita ancora sui piedi di Sain che trafigge l’estremo difensore pordenonese e manda in estasi i suoi con il gol del definitivo 2-1.

Tutti i risultati: Sistiana Sesljan - San Luigi 0-0, Chiarbola Ponziana - Maniago Vajont 2-1, Chions - Forum Julii 2-1, Pro Fagagna - Spal Cordovado 1-2, Pro Gorizia - Fiume Veneto Bannia 0-2, Tamai - Kras 3-2, Tricesimo - Pro Cervignano 2-1, Zaule - Juventina 3-0, Virtus Corno - Sanvitese 0-0, Brian Lignano - Codroipo (rinviata)