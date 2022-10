Il Chiarbola Ponziana festeggia la prima vittoria casalinga

Arrivano finalmente i 3 punti casalinghi per il Chiarbola Ponziana, che oggi ha affrontato e sconfitto 1-0 la Pro Fagagna nella 9ª giornata del campionato di Eccellenza del FVG. A Opicina va in scena una gara frizzante e combattuta, che i padroni di casa gestiscono trovando quasi subito il gol del vantaggio, che si rivelerà decisivo. Positivo fin da subito l'approccio dei ragazzi di Musolino alla gara, che si sbloccano dopo 10' minuti grazie al gol di Sistiani. Nella restante parte della frazione non mancano i tentativi di incursione da parte della formazione friulana, ma la retroguardia triestina regge l'urto, con la squadra pericolosissima in transizione.

Non cambia la musica nella ripresa, padroni di casa sempre attenti e potenzialmente letali in ripartenza. Una bella notizia corona l'importante vittoria: rivede il campo Leonardo Tonini, assente per oltre un anno a causa di un brutto infortunio al crociato e convocato da Musolino nella sfida odierna.

Tutti i risultati della 9ª giornata: Maniago Vajont - San Luigi 2-1, Chiarbola Ponziana - Pro Fagagna 1-0, Codroipo - Pro Cervignano 3-0, Juventina - Fiume Veneto Bannia 1-1, Kras Repen - Forum Julii 2-2, Sanvitese - Spal Cordovado 2-2, Tamai - Sistiana Sesljan 6-0, Tricesimo - Chions 2-5, Virtus Corno - Pro Gorizia 0-5, Zaule Rabuiese - Brian Lignano 0-0.