Sconfitta di misura per il Sistiana Sesljan contro il Chions

Dopo la sosta natalizia torna il Campionato di Eccellenza con la prima giornata di ritorno. Buona prestazione del Sistiana Sesljan che contro la seconda della classe esce a testa alta dal campo del Chions sconfitto per 3-2. Gara ben giocata dal Sistiana Sesljan che riesce a contenere i locali grazie la muro eretto nella prima frazione riuscendo per ben due volte a rimontarlo nella ripresa. Dal canto suo il Chions si dimostra squadra forte con delle individualità di tutto rispetto ma anche squadre che se messa sotto pressione può commettere degli errori Nella prima frazione il Sistiana Sesljan, costretto a giocare di rimessa riuscendo a bloccare le sortite locali.

Al 4’ minuto subito una punizione alta dalla sinistra per Gotter, a cui risponde all’8’ Borgobello, imbeccato da Vittore, la conclusione costringe Colonna all’angolo. Al 13’ la conclusione di Vittore, dalla sinistra, impegna il portiere. Al 18’ Andelkovic incrocia con Consorti che per poco non trova la deviazione sotto porta. Al 19’ Vittore, dalla sinistra, incrocia con Valenta che al momento della conclusione svirgola la sfera sul portiere in uscita alta. Al 24’ la punizione dal limite di Gotter viene ribattuta dalla viene barriera recuperata da Crosato Luca che dal fondo impegna sul primo palo Tosoni in tuffo costringendolo a mettere in angolo. Il tiro dalla bandierina di Madotto viene ribattuto, la sfera arriva a Germani che viene anticipato dal portiere in posizione di offside. Al 30’ Corvaglia prova a incrociare con Valenta sotto porta. Al 35’ la conclusione dalla sinistra di Zgrablic dalla sinistra costringe alla respinta corta Colonna su Borgobello che mette sul fondo. Nel finale di tempo: al 36’ conclusione alta di Vittore e il diagonale alto, al 43’, di Consorti. Al 44’ il Chions passa in vantaggio con il diagonale vincente dalla destra di Valenta che infila Colonna sul secondo palo. E il primo tempo si conclude con il Chions avanti di un gol.

Nella ripresa subito in apertura al 2’ minuto il Sistiana Sesljan impatta, trovando il pareggio con la gran bordata da limite dell’area di Colja Erik che sorprende Tosoni, per l’1-1. Al 7’ prova sorprendere il portiere anche Crosato Luca con una gran conclusione dal limite. Al 10’ la conclusione di Consorti da centro area costringe Colonna a rifugiarsi in angolo. Al 12’ di nuovo avanti il Chions con la deviazione di testa vincente di Boskovic, 2-1. Al 14’ ci prova Gotter con una conclusione dalla destra che finisce alta. Al 17’ il Sistiana Sesljan sorprende di nuovo Tosoni con la bordata dal limite di Madotto che finisce in fondo al sacco, 2-2. Spinge il Chions che vuole la vittoria costringendo il Sistiana Sesljan giocare di rimessa. Al 26’ e al 29’ doppio tentativo di Vittore, prima sul fondo poi costringe Colonna a bloccare la sfera in due tempi. Al 37’ ci prova dalla destra ancora Gotter concludendo alto. Al 38’ la conclusione dal limite di Bolgan finisce a fil di palo. Quando ormai la gara sembra volgere al termine sul risultato di 2-2, al 44’ l’invenzione di Valenta in mischia risolve la contesa. Nei minuti di recupero poco o niente da segnalare e dopo i quattro minuti poi portati a cinque l’arbitro decreta la vittoria per 3-2 del Chions. Settimana prossima il Sistiana Sesljan sarà impegnato in casa nell’anticipo di sabato 21 contro il Pro Cervignano, che in questo turno ha impattato per 3-3 con il Kras. All’andato la gara si concluse per 2-1 in favore della Pro.