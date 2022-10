Trasferta amarissima per il Kras

Il Kras Repen crolla in casa del Comunale Fiume Veneto Bannia: esce sconfitto per 4-0 si lecca le ferite in vista dei prossimi appuntamenti stagionali. Nel sesto turno del campionato regionale di Eccellenza la formazione di Bozi? esce ridimensionata dalla difficile trasferta a Fiume Veneto, contro una squadra compatta che non ha concesos niente ai carsolini.

Due gol per tempo bastano ai padroni di casa per chiudere i conti e guadagnare 3 punti importanti per il morale e la classifica. Nella prima frazione i pordenonesi sbloccano la gara al 27' con il gol che porta la firma di Di Lazzaro. Negli ultimi minuti della prima frazione, al 39', Manzato si libera dei difensori e può concludere a rete per il raddoppio. Si va al riposo sul 2-0. Nelle ripresa Barattin al 60' e Sellan nei minuti conclusivi archiviano la pratica. Il Kras Repen si trova, con 4 punti in 6 gare, in zona playoff e deve fare i conti con un avvio di campionato per nulla incoraggiante: solo 4 i gol fatti e 14 quelli subiti.