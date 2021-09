Coppa Italia Eccellenza: il San Luigi è l'unica triestina a raggiungere i quarti di finale

Ecco le otto qualificate ai quarti di finale della Coppa Italia di Eccellenza: Tamai, Fiume Bannia, Pro Gorizia, Brian Lignano, San Luigi, Virtus Corno, Ancona Lumignacco e Tricesimo. È questo il verdetto dell’ultima giornata della fase a gironi. I ragazzi di Sandrin sono gli unici triestini a passare ai quarti: decisivo il 2-0 con cui oggi si sono presi la vetta del Girone B. A decidere il match il gol su rigore di Ianezic, al 75', e la rete di Mazzoleni su assist di Tentindo all'85'.

Il Girone A è stato dominato dalla Pro Gorizia, che vince 4-0 anche contro lo Zaule e chiude un gironcino perfetto, a punteggio pieno e con 12 gol fatti e solo due subiti. Passa ai quarti anche il Brian Lignano, tra le due migliori seconde grazie al 4-1 rifilato al Fontanafredda nell’altra gara del girone: a segno Stiso, Delle Case con una doppietta e Motta. Nel C, avanti l’Ancona Lumignacco: Mizzau, di testa, impatta la Sanvitese per l’1-0 che vale i quarti. Nel D, dopo l’anticipo del sabato vinto 5-0 contro il Sistiana Sesljan, era già ai quarti il Fiume Bannia, raggiunto oggi dal Tricesimo, che ha vinto 1-2 contro il Torviscosa e ha conquistato il pass per la fase a eliminazione diretta risultando l’altra migliore seconda della fase a gironi. Nel Girone E, devastante il Tamai con un 5-1 pesantissimo al Kras. Chiude il gruppone delle qualificate la Virtus Corno, che aveva superato 3-2 il blasonato Chions nell’anticipo del Girone F.