Coppa Italia, l'Edera affronta il Cittadella per l’accesso in final 8

In questo campionato alterato dalla situazione pandemica, l’Edera Trieste ha rispettato finora tutti i pronostici che la davano vincente ed è andata anche oltre, battendo un ottimo Cus Verona nel terzo turno di Coppa Italia. Ora ai ragazzi di Florean il sorteggio federale ha assegnato come prossima avversaria il Cittadella, team militante da oltre 20 anni nella massima serie, un match nel quale le due compagini si giocano l’accesso alle final 8 dell’ambita coppa. Entrambi i team hanno motivazioni forti, l’Edera è chiamata a confermare la strabiliante serie di vittorie messe in fila in questo campionato, mentre il Cittadella, penultimo nella regular season ed in coda anche nella fase dei play off, potrebbe salvare la stagione in termini di risultati. I padovani sono favoriti, contano su di un roster di tutto rispetto e sono squadra temibile. Curiosità statistiche: quando l’Edera ha debuttato in serie A, il primo match è stato Cittadella-Edera 1-12 e per tutta la permanenza in A l'Edera non ha mai lasciato un solo punto al Cittadella. Il match si giocherà il lunedì dell’Angelo, ovvero Pasquetta, alle 18 sul campo del Cittadella e sarà trasmesso in streaming sul canale youtube della FISR. “Ci apprestiamo alla trasferta di Coppa con una maggior consapevolezza nei nostri mezzi. Aver battuto il Verona e soprattutto il gioco espresso nel corso di quel match, è stata una vera e propria iniezione di fiducia per tutto il gruppo. Il match di lunedì sarà importante non solo per tentare l’accesso alla final 8 di Coppa Italia, risultato che avrebbe del prodigioso, ma sarà fondamentale anche in ottica play off.” Ha dichiarato Roberto Florean, coach di Edera. Addetto stampa Massimiliano Cocozza. Aggiornamenti e live score su https://hockeyinline.fisr.it/

