Coppa Italia, nel sorteggio l'Unione pesca di nuovo il Potenza

Per la squadra di Gautieri il primo turno di Coppa Italia di mercoledì 23 settembre contro il Potenza rappresenterà una sorta di rivincita dell'amara eliminazione patita dai rossoalabardati nel finale della scorsa stagione. Sarà infatti la squadra lucana l'avversaria dell'Unione nel primo match valido per la manifestazione nazionale. Si gioca tutto in 90 minuti, con eventuali supplementari e rigori in caso di parità. Nel turno successivo, la vincente affronterà il Monza di Berlusconi e Galliani.

Gli ultimi colpi di mercato

Nelle ultime settimane Mauro Milanese ha messo a segno alcuni importanti colpi di mercato. Il nazionale sloveno Andraz Struna arrivato dalla serie A romena, Il laterale Francesco Rapisarda dalla Sambenedettese e il forte difensore dal Carpi, Alessandro Ligi (vecchia conoscenza alabardata, visto che aveva indossato la maglia della primavera dell'Unione 11 anni fa) e il portiere Raffaele Ioime (in arrivo proprio dal Potenza), sono solamente gli ultimi acquisti per una rosa che va via via perfezionandosi e che sembra avere tutte le possibilità (almeno sulla carta) per migliorare la deludente annata 2019-2020.