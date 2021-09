Coppa Italia Promozione: ai quarti, per il Trieste Calcio, c'è l'OL3

Sfida difficile per i triestini, unica squadra della provincia rimasta in corsa. Le gare si giocheranno il 23 marzo 2022.

Iquarti di Coppa Italia di Promozione si giocheranno nel 2022, il 23 marzo, e in questi mesi che ci separano dal ritorno della competizione che ha aperto la stagione del calcio dilettanti potrebbe succedere di tutto. Dal prossimo weekend inizierà, infatti, il campionato e i rapporti di forza tra le squadre potrebbero cambiare. Le prime tre gare ufficiali della fase a gironi conclusasi ieri, però, hanno già dato alcune indicazioni interessanti, componendo un quadro di quarti di finale che stuzzica e non poco gli appassionati. Il Trieste Calcio, unica squadra della provincia ancora in corsa, affronterà l'OL3: fondamentale sarà l'apporto di Matteo Ruzzier, già a segno 5 volte nelle prime tre gare di coppa stagionali.

Per quanto riguarda le altre squadre ai quarti, la Maranese ha dominato il proprio girone, ottenendo il passaggio del turno già nella seconda giornata, e sfiderà la Sacilese in quello che sarà uno scontro tra due squadre che si contenderanno il Girone A di campionato. La Bujese farà visita all’UFM dopo aver vinto il proprio girone subendo un solo gol, dimostrando grande lucidità e grande solidità. Il Santamaria, infine, se la vedrà con il Casarsa: gli udinesi sono galvanizzati dall’aver superato un girone tosto con Lavarian Mortean, Sevegliano e Risanese ma i pasoliniani gialloverdi non sono da meno, avendo ottenuto lo scalpo di una delle big pordenonesi, il Prata Falchi.