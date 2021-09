Coppa Italia Promozione: il Trieste Calcio vola ai quarti

Si è chiusa la fase a gironi della Coppa Italia di Promozione: ora conosciamo le otto contendenti che, avendo vinto i rispettivi gironi, si sfideranno nei quarti di finale.

Nel Girone H, quello interamente composto da squadre triestine, l’1-1 di Trieste Calcio-Sant’Andrea San Vito permette ai biancorossi di avanzare. Decisivo, ai fini del passaggio del turno, il gol di Matteo Ruzzier, che pareggia per i padroni di casa il vantaggio ospite. Per Ruzzier è il quinto gol nella competizione, dopo che l'attaccante ne aveva realizzati ben quattro nella sfida della settimana scorsa contro il San Giovanni, valida per la seconda giornata della fase a gironi. Completa il programma del gironcino il 3-3 tra San Giovanni e Costalunga, risultato finale di una partita scoppiettante ma che, già dal fischio d'inizio, si sapeva non potesse assegnare un posto ai quarti.

Per quanto riguarda le altre, nel Girone A passa la Sacilese grazie al 2-1 rifilato al Corva. Grande successo del Casarsa nello scontro al vertice del gironcino B contro il Prata Falchi. I gialloverdi sono ai quarti. Nel Girone C la Buiese, grazie ad un 1-0 di misura contro il Venzone di Cleto Polonia, conquista il passaggio del turno con 7 punti in classifica. Nel Girone D, l’OL3 fa il minimo indispensabile per conservare il suo primato in classifica grazie al 2-2 sul Forum Iulii. Resta seconda, dunque, l’Azzurra Premariacco, nonostante il 5-0 contro la Tarcentina. Nel Girone E, Aquileia-Unione Basso Friuli finisce 1-0. Una partita che vale, però, solo per le statistiche visto che la Maranese, in campo nel posticipo domenicale contro la Sangiorgina, era già qualificata prima ancora di quest’ultima giornata. Nel Girone F era tutto in ballo, con tutte le contendenti che alla vigilia avevano 3 punti: Lavarian Mortean-Sevegliano Fauglis 0-1 e SantaMaria-Risanese 1-0 completano il turno, con il SantaMaria che si qualifica ai quarti in virtù di una miglior differenza reti. Terenziana Staranzano-Pro Romans Medea, infine, finisce 2-0, risultato che consegna il passaggio del turno all’UFM nel Girone G.