Coppa Italia Promozione: sabato pomeriggio si chiude la fase a gironi

Il sabato pomeriggio del calcio dilettantistico ha al centro dell’attenzione le Coppa Italia di Promozione, in attesa dell'inizio dei campionati fissato per il prossimo weekend. Le coppe concludono in questo fine settimana la fase a gironi: sabato è il turno, come detto, della Promo, mentre domenica terminerà la prima fase delle coppe di Eccellenza, Prima e Seconda Categoria. In Promozione, solo la Maranese, nel Girone E, ha staccato il pass per i quarti di finale, mentre negli altri gruppi è ancora tutto in ballo. Alla fase ad eliminazione diretta accederanno solo le prime classificate di ciascun raggruppamento. È logica conseguenza, dunque, che già da questo primo turno avremo una decisa scrematura delle contendenti. Fischio d'inizio delle sfide alle 17.

Andando con ordine, nell’unico girone interamente triestino, la gara decisiva è una soltanto: Trieste Calcio-Sant’Andrea San Vito. Le due compagini arrivano a quest’ultima giornata a punteggio pieno, dopo aver vinto e convinto le prime gare. Chi vince, si aggiudica il Girone H e vola ai quarti, con il Trieste che in caso di pareggio otterrebbe comunque la qualificazione, godendo di una miglior differenza reti. Utile solo a mettere minuti nelle gambe l’altra sfida del girone, San Giovanni-Costalunga. Nel Girone G, quello goriziano, la situazione è identica: Ufm-Juventina (alle 18) vale il passaggio del turno, mentre completa il girone Terenziana Staranzano-Pro Romans Medea.

LE ALTRE GARE

Nel Girone A la Sacilese, battendo il Corva, sarebbe ai quarti. Nel B, Torre e Camino sono già fuori dai giochi: Prata Falchi-Casarsa è il match decisivo. Nel Girone C verrà tutto deciso da Bujese-Venzone, mentre all’Ol3, nel girone D, basta un pari contro la Forum Iulii per passare. Nel Girone E la Maranese è già ai quarti mentre, infine, nel Girone F regna ancora l’equilibrio, con tutte le squadre ferme a 3 punti: Lavarian Mortean-Sevegliano e Santamaria-Risanese sono le due sfide che decideranno chi passerà il turno