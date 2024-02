Finali di Coppa del mondo sci paralimpico: Fvg ancora protagonista

TRIESTE - A sole quattro settimane dall'emozionante avvio della Finale di Coppa del Mondo Sci Paralimpico 2024, Sella Nevea si prepara ad ospitare 15 nazioni che si contenderanno la Finale e la Coppa di Specialità di tutta la stagione. Nel 2023 la Finale fu organizzata nelle discipline tecniche a Cortina mentre le pendenze e le caratteristiche della Pista del Canin a Sella Nevea hanno da sempre permesso di organizzare le gare di velocità in Friuli Venezia Giulia.

La preparazione meticolosa di questa straordinaria finale 2024 ha richiesto ben sei mesi di lavoro dedicato di Sport X All, l'associazione monfalconese designata da FISIP (Federazione Italiana Sport Invernali Paralimpici). La Finale di Coppa del Mondo porterà oltre 300 persone in regione, per un totale di 7 notti il che crea un volano importante anche per il tessuto ricettivo del tarvisiano.

Oltre al coinvolgimento attivo di numerosi volontari e alla partecipazione di 250 studenti delle scuole della regione Friuli Venezia Giulia, la Finale di Coppa del Mondo sarà un tributo tangibile all'impegno e alla dedizione di coloro che hanno lavorato instancabilmente per portare a termine questo straordinario evento reso possibile grazie al supporto della Regione Friuli Venezia Giulia e alle maestranze tecniche di pista di PromoTurismoFVG.

Per la prima volta, dopo tanti anni, le gare di Discesa Libera, Combinata Alpina e Super G saranno trasmesse LIVE sul circuito FIS e sui canali di Rai Sport per due differite e una diretta per la super finale del lunedì.

Il calendario gare è il seguente:

19 marzo 2024 – Allenamento ufficiale

20 marzo 2024 – Allenamento ufficiale 21 marzo 2024 – Discesa Libera

22 marzo 2024 – Discesa Libera

23 marzo 2024 – Day off

24 marzo 2024 – Combinata Alpina

25 marzo 2024 – Super G

Le cerimonie di premiazione si svolgeranno al nuovo Centro Polifunzionale di Sella Nevea, a gara terminata, attorno all’ora di pranzo. La partecipazione - come spettatori- nel parterre è gratuita e gli organizzatori sono pronti ad offrire una bevanda calda a tutti coloro che vorranno venire a tifare. I ragazzi presenti fra il pubblico saranno quelli del Progetto Scuole. Da quasi 20 anni, infatti, l’Associazione Sport x All organizza attività didattiche in aula, ospita i ragazzi nel parterre durante le gare e gestisce incontri di psicomotricità relazionale nelle palestre. Anche quest’anno agli studenti verrà chiesto di produrre un elaborato della loro esperienza complessiva che una giuria di giornalisti valuterà nell’ottica di individuare e premiare i migliori.

Molte le iniziative collaterali che si aggiungono ai 5 giorni di competizione fra le quali la Cena al Buio organizzata per il 23 marzo 2024 con il prezioso aiuto dell’Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti Friuli Venezia Giulia. Un momento di sensibilizzazione generale, di coinvolgimento e di inclusione in cui lo sport è protagonista e pretesto per comprendere, accogliere e misurarsi con le abilità di ciascuno.