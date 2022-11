La Corsa della Bora presenta la Family Run da 9 Km: la camminata per tutti con vista sul Golfo

La Corsa della Bora, nella sua edizione 2023, organizza la Family Run da 9 Km: una passeggiata per tutta la famiglia lungo i sentieri dei pescatori, con tratti panoramici sul Golfo di Trieste. La corsa non competitiva si terrà l?8 gennaio con un percorso adatto a tutte le età, anche ai giovanissimi, infatti i ragazzi fino ai 16 anni potranno iscriversi gratuitamente entro il 15 di dicembre. ?

La partenza sarà dal Bora Village di Portopiccolo, quest?anno ampliato e potenziato per l?occasione, si ritornerà allo stesso punto dopo aver percorso sentieri con viste mozzafiato e la strada Costiera che diventerà pedonale solo per i partecipanti alla gara, per un?insolita ed emozionante giornata. Il percorso ha diverse varianti: 7, 9 e 11 km. Sono ammessi anche animali con guinzaglio corto. Oltre alla Family Run ci saranno, come ogni anno, più gare a diverse distanze e livelli di difficoltà, fino alla maratona ultra trail da 164 chilometri.

?La Corsa della Bora ? afferma l?Assessore Regionale alla Cultura e allo Sport Tiziana Gibelli ? rappresenta il tipico esempio di manifestazione sportiva capace di unire alla sana competizione agonistica, sia amatoriale che professionistica, una straordinaria occasione di promozione e valorizzazione del nostro territorio grazie alla moltitudine di atleti e appassionati che richiama da tutto il mondo. Un evento unico - conclude l'Assessore - com'è unico il vento che soffia sul nostro capoluogo regionale al quale è dedicata la manifestazione e che, anno dopo anno, ci rende sempre più speciali in tutto il mondo".

La Corsa della Bora è organizzata da Asd SentieroUNO e sostenuta dalla Regione Fvg e Promoturismo, Aics, i Comuni di Trieste, Gorizia, Duino Aurisina - Devin Nabre?ina, San Dorligo della Valle ? Dolina, Sgonico ? Zgonik, Monrupino - Repentabor. Un evento in collaborazione con Coni, Fidal, Trieste Atletica e Wwf.