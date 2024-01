Al via la Corsa della Bora: il campione sloveno Hrastovec correrà scalzo da Lubiana a Trieste

TRIESTE - Tutto pronto per la Corsa della Bora, evento di punta del trail running invernale in Italia: parte domani, 2 gennaio 2024, la gara “regina” tra le otto distanze della manifestazione, l’Ipertail 164K, da Lubiana a Trieste in cinque tappe giornaliere. Tra i partecipanti ci sarà Ivan Hrastovec, il runner più forte della Slovenia, che ha deciso di correre scalzo per tutta la distanza, 164 Km, dal Castello di Lubiana al Bora Village di Portopiccolo. Una modalità “estrema”, che lo porterà a sfidare i suoi stessi limiti.

Chi è Ivan Hrastovec

Hrastovec è stato soprannominato “il re della montagna” ed è il vincitore della tappa balcanica dell’Utmb Majors. E' nato nel 1985 e abita a Vransko, nel cuore della Slovenia. “Pratico la corsa da scalzo da 10 anni - spiega l’atleta - anche se mi sto allenando più intensivamente negli ultimi due. Ho già corso tre gare in questo modo: una 40, una 60 e una 100 Km. Ho scelto la Corsa della Bora perché sono rimasto affascinato e incuriosito da luoghi in cui non ho mai corso”. “Non gioco necessariamente per vincere - continua Ivan - perché da scalzi è un’altro tipo di gara, dovrò pensare a non farmi male e a curarmi i piedi alla fine di ogni tappa. Dipende molto dal terreno di un territorio che non conosco”.

L’Ipertrail 164 Km, quest’anno suddiviso in cinque tappe per altrettanti giorni, partirà domani alle 8 del mattino dal Castello di Lubiana. Circa 50 gli iscritti a questa distanza, con quasi una nazione ogni due partecipanti. Si concluderà al Bora Village di Portopiccolo nella giornata clou della manifestazione, sabato 6 gennaio, in cui partiranno e si concluderanno altre sei gare (la goliardica Beer Run avrà luogo la sera del 5 gennaio).

Le corse sono rivolte anche ai non professionisti e ai simpatizzanti della corsa, a cui è dedicata la S1 Family (da 13 o 9 Km), da Prosecco a Portopiccolo. Da quest’anno la Family è aperta anche in modalità escursione naturalistica, con una guida specializzata (servizio prenotabile in fase di iscrizione). E’ possibile iscriversi fino al 4 gennaio, tutte le info sul sito.

La Corsa della Bora è un evento organizzato dall’Asd SenteroUno e sostenuto dalla Regione Fvg e Promoturismo, Aics, il Comuni di Trieste, I Feel Slovenia e i comuni di Duino Aurisina - Devin Nabre?ina, San Dorligo della Valle – Dolina, Sgonico – Zgonik, Monrupino - Repentabor. Un evento patrocinato da Sport e Salute in collaborazione con Coni, Mytho Marathon e Wwf.