Corsa dei Castelli e International Road Race Running Match: ecco i vincitori

TRIESTE - Trionfo della nazionale U23 maschile alla 1st International Road Race Running Match U.23 10k, che ha visto la partecipazione delle nazionali di Francia, Svizzera, Grecia e Italia, sfidandosi sul percorso dal Castello di Miramare al Castello di San Giusto. La nazionale è capitanata da Francesco Guerra, vincitore anche della classifica individuale, in 30’11’’.

Alle ore 10 è partita anche la 7^ Joma Corsa dei Castelli organizzato da ASD Promorun in collaborazione del Comune di Trieste e della Regione Friuli-Venezia Giulia. La gara vede la vittoria dell’etiope Edris Muktar, due volte campione del mondo sui 5000 m, che chiude in 29’32’’, seguito dall’ugandese Leonard Chemutai (29’36’’), mentre al terzo posto si piazza il keniano Bernard Wambua Musau con 29’50’’.

La gara femminile ha visto il successo di Nicol Guidolin (Angel’s Academy ASD) con il tempo di 41’20’’. Secondo gradino del podio per Chiara Fantin (Maratonina Udinese) che chiude in 41’31’’, medaglia di bronzo per Tamara Giorgi (Trieste Atletica) sulla finish line in 41’47’’ La gara non si è fermata nonostante la pioggia arrivata solo nel finale e ha visto un leggero vento contrario che sicuramente ha un po’ rallentato l’andatura degli atleti. Partecipata anche la Family Run, che dopo 8k è arrivata nella meravigliosa Piazza Unità d’Italia. I

l passaggio in Piazza Unità ha visto la presenza delle Fanfare Alpina Julia e 11° Reggimento Bersaglieri, grande è stata anche la squadra della solidarietà che scende di nuovo in campo con ASD Promorun per supportare la Fondazione Burlo Garofolo. L’obiettivo di questa edizione è quello di fornire Fondazione Burlo Garofolo di Resusci Junior, un manichino dotato di collegamento ad una applicazione che i professionisti del settore sanitario pediatrico possono scaricare sul proprio smartphone per misurare la qualità della rianimazione cardiopolmonare. ASD Promorun aderisce al progetto attraverso la donazione di parte del ricavato delle iscrizioni alla Family Run.

A vedere la gara e alle premiazioni sono stati presenti Fabio Scoccimarro Assessore Regionale alla difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile, il cav. Francesco di Paola Panteca Presidente del Consiglio Comunale, Maurizio De Blasio Assessore Politiche Educazione e Famiglia, Ernesto Mari Delegato Provinciale del Coni, Giacomo Biviano Presidente Comitato Provinciale Fidal, Erika Dessabo Coordinatore Regione Friuli Venezia Giulia Sport e Salute, Silvia Gianardi Presidente PromoRun, Rita Giancristofaro vicepresidente PromoRun, Michele Gamba ex-azzurro e ideatore della Corsa dei Castelli.