Quando lo sport incontra la memoria, torna la "Corsa del Ricordo"

TRIESTE - Mancano due settimane alla Corsa del Ricordo, manifestazione podistica che si terrà domenica 30 ottobre tra Trieste, Milano, Roma e San Vito dei Normanni (Brindisi). Torna così anche nel capoluogo giuliano l’evento curato da “Trieste Corre” in co-organizzazione con il Comitato regionale Fvg ASI, l’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, la Lega Nazionale e con il patrocinio dell’assessorato al Turismo della Regione Fvg. La Corsa del Ricordo, nata nel 2014 e arrivata a Trieste per la prima volta nel 2017, vuole ricordare attraverso lo sport i tragici eventi storici del periodo successivo alla Seconda guerra mondiale e che coinvolsero il confine orientale.

La gara triestina, con lo start alle 9:30, si disputerà su un tracciato di nove chilometri, due giri di un percorso disegnato completamente su sterrato, con partenza e arrivo allestiti nei pressi del monumento della foiba di Basovizza. Per iscriversi alla gara competitiva si può visitare il sito www.corsadelricordo.it e selezionare la tappa desiderata tra le quattro prove previste per domenica 30 ottobre. In coda alla competizione agonistica si terrà anche una Family, lunga 4,5 chilometri, a cui ci si potrà iscrivere direttamente il giorno della gara dalle 7 alle 9:30. Sempre nella zona partenza si potranno ritirare i pettorali della gara competitiva dalle 7 alle 8:30.