Corsa della Bora 2023, l’edizione dei record: +30% di iscrizioni rispetto al pre Covid

Le iscrizioni alla Corsa della Bora aumentano del 30% rispetto allo stesso periodo nel pre -Covid. Un'edizione, quella in programma dal 6 all’8 gennaio 2023, che supera ogni record: le iscrizioni sono già 2mila a due mesi dalla gara, in un periodo che vede un generale crollo di presenze negli eventi podistici. I visitatori del sito web, invece, sfiorano il milione a settimana. Si tratta del primo evento di corsa in regione e la più importante manifestazione di trail running invernale in Italia: quest’anno sono previste 5mila presenze, con turisti da 42 nazioni.

Previsto anche un aumento degli arrivi per le strutture ricettive in bassa stagione, grazie alla collaborazione con gli alberghi triestini, con pacchetti turistici per runner e accompagnatori, comprensive di degustazioni di prodotti locali. I percorsi delle gare sono ogni anno differenti, dalla maratona ultra trail da 164 Km alla passeggiata per famiglie da 9 Km e si snodano da Trieste al Friuli, esplorando il carso e i castelli del Fvg fino alla vicina Slovenia.

Così ha dichiarato l’assessore comunale allo Sport, Turismo e Grandi eventi Giorgio Rossi: “Iniziamo il 2023, come gli anni precedenti, con un’iniziativa straordinaria, che abbiamo visto crescere molto fino a diventare un evento di caratura internazionale, non solo grazie al grande impegno dei suoi organizzatori, ma anche per il fascino di un evento sportivo che presenta ogni anno un percorso unico e irripetibile. Quest’anno ci auguriamo di avere almeno un po’ di bora e che questa corsa possa essere di nuovo un punto di riferimento per tutti gli eventi sportivi che realizzeremo nel 2023”.

La Corsa della Bora è organizzata da Asd SentieroUNO e sostenuta dalla Regione Fvg e Promoturismo, Aics, i Comuni di Trieste, Gorizia, Duino Aurisina - Devin Nabre?ina, San Dorligo della Valle – Dolina, Sgonico – Zgonik, Monrupino - Repentabor. Un evento in collaborazione con Coni, Fidal, Trieste Atletica e Wwf.