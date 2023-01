La Corsa della Bora supera i 2400 iscritti e dà il via alla maratona "Ultra" da 164 Km

E' partita oggi da Nova Gorica la maratona da 164 Km della Corsa della Bora, che oggi supera i 2400 iscritti per tutte le otto gare in previsione, riconfermandosi la manifestazione sportiva di punta del trail running in Italia. La S1 Ultra. Nel “giorno due” della sua ottava edizione, dopo la prima giornata di apertura del Bora Village a Portopiccolo, è stata anche inaugurata la nuova gara goliardica “S1 Beer Run”, la corsa della birra, ch ha incoronato i suoi primi vincitori: i triestini Lorenzo Zamparo e Dorotea Lo Cascio.

La partenza della S1 Ultra 164km

Sono stati 147 gli atleti partiti oggi da piazza della Transalpina a Nova Gorica per la S1 Ultra da 164 Km, la gara principale tra le otto distanze previste, con un percorso al 50% transfrontaliero. Presente alla partenza per un saluto istituzionale il neo eletto sindaco di Nova Gorica Samo Turel, mentre il consigliere del Comune di Gorizia Giulio Daidone, in rappresentanza del sindaco Ziberna, non è potuto essere presente per un contrattempo. Tra i partecipanti, diversi top runner di fama internazionale, che si cimenteranno in un percorso lungo il Monte Sabotino e il Monte Santo, attraverso le caverne e le trincee della prima guerra mondiale, fino alla finish line di Portopiccolo passando per la Val Rosandra. 164 chilometri impegnativi con scenari mozzafiato per le eccellenze del podismo internazionale, che taglieranno il traguardo domani pomeriggio, domenica 8 gennaio.

I primi vincitori della S1 Beer Run

Debutta alla Corsa della Bora la “Corsa della birra”, la S1 Beer Run, che premia due vincitori triestini: tra gli uomini il 26enne Lorenzo Zamparo e sul podio femminile l’atleta del Gruppo Sportivo San Giacomo Dorotea Lo Cascio. La nuova gara goliardica è partita oggi dal Bora Village alle 12:00 e prevedeva, per ogni partecipante, una birra alla partenza e una per ogni ring da un chilometro percorso. Zamparo ha totalizzato 13 giri (e 13 birre), Lo Cascio 11. Secondi e terzi classificati: tra gli uomini Alen Cok e Cristian Leghissa, tra le donne Livia Bardelle e Rossella Vono.

Le altre gare e la premiazione

Si terranno domani, domenica 8 gennaio, le rimanenti sei gare, tra cui la Ecomarathon da 42 Km e la S1 Urban da 29 Km, in partenza rispettivamente alle 10 e alle 11 da piazza Unità. Partirà invece nella notte da Sgonico la notturna S1 Night da 81 Km, e in mattinata la mezza maratona da 21 Km (da Monte Grisa) la passeggiata per tutta la famiglia S1 Family (da Portopiccolo) e la S1 Trail da 57 Km (da Basovizza). La cerimonia di premiazione per tutte le gare, alla presenza delle autorità, è prevista per le 15:30 a Portopiccolo.