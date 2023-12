Corsa della Bora, iscritti a quota 2 mila

TRIESTE - Manca un mese alla partenza della Corsa della Bora, la gara di punta del trail running invernale in Italia, in programma dal 2 al 6 gennaio 2024 e organizzata dall‘Asd Sentiero Uno. Le iscrizioni sono già a quota 2.000 e l’Ipertrail da 164 Km è quasi sold out. La gara “regina” partirà quest’anno dal castello di Lubiana per approdare nel golfo di Trieste, al Bora Village di Portopiccolo, un percorso tanto spettacolare quanto internazionale e variegato, come i suoi partecipanti. Quasi una nazione per ogni concorrente: dalla Bielorussia all’Ungheria, dalla Germania alla Lituania, fino ad arrivare a Hong Kong per un evento che, ogni anno di più, non conosce confini. Dal mare alla montagna, dalle grotte alle lande carsiche passando per borghi abbandonati e tramonti indimenticabili, da ammirare con il vento sferzante sul viso. Anche quest’anno una varietà paesaggistica che non ha eguali nell’ambito del podismo italiano, un’esperienza aperta non solo agli agonisti: le corse saranno infatti sette, con altrettanti livelli di difficoltà.

Le novità

Da quest’anno, inoltre, la Corsa della Bora è ancora più inclusiva: non mancherà la S1 Family, la camminata da 13 Km per tutti, ma in questa edizione ricalcherà in parte il percorso dell’Ipertrail per offrire panorami ancora più entusiasmanti ma con il consueto grado di accessibilità. Tra le gare alcune new entries e, come ogni anno, percorsi inediti, che saranno svelati compiutamente in una conferenza stampa a metà dicembre. Come evento collaterale torna a gran richiesta la “Beer Run”, la goliardica corsa della birra, per una sfida all’ultima pinta.

Promozione e valorizzazione del territorio

Un fiume di atleti che, dalle altitudini del Carso al Collio fino al centro di Trieste, farà vivere il territorio in bassa stagione, con momenti enogastronomici per valorizzare le eccellenze locali. Per il Vicepresidente del Fvg e Assessore regionale allo Sport Mario Anzil “La Corsa della Bora, che si ispira a uno dei fenomeni meteorologici più conosciuti e unici al mondo, rappresenta il tipico esempio di manifestazione sportiva capace di unire alla competizione agonistica, sia amatoriale che professionistica, un momento di promozione e valorizzazione del nostro territorio grazie alla moltitudine di atleti e appassionati che ogni anno richiama da tutto il mondo in Friuli Venezia Giulia. Un evento unico, com’è unico il vento che soffia sul nostro Capoluogo Regionale e al quale è dedicata la manifestazione”. “Non posso che, da un lato, congratularmi e ringraziare gli organizzatori e i collaboratori che hanno reso questa manifestazione un successo - conclude Anzil -, mentre, dall’altro, con piacere, faccio un mio personale in bocca al lupo a tutti gli iscritti alla competizione 2024: buona corsa!”. L'evento è sostenuto dalla Regione Fvg e Promoturismo, Aics, il Comune di Trieste, I Feel Slovenia e i Comuni di Duino Aurisina - Devin Nabre?ina, San Dorligo della Valle – Dolina, Sgonico – Zgonik, Monrupino - Repentabor. Un evento in collaborazione con Coni, Fidal, Trieste Atletica e Wwf.