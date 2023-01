Corsa della Bora 2023, allestito il Bora Village: ecco il programma completo delle gare

Tutto è pronto per la Corsa della Bora 2023 con l'allestimento del "Bora Village" a Portopiccolo, il quartier generale che farà da base agli oltre 2mila atleti provenienti da 42 nazioni. L’evento di punta del trail running invernale in Italia organizzato da Asd SentieroUNO entrerà nel vivo domani, con le prime partenze. Sabato 7 gennaio partiranno due delle otto gare in previsione: la grande maratona da 164 km S1 Ultra, che da Nova Gorica si snoderà lungo un percorso al 50% transfrontaliero, e la S1 Beer Run, la goliardica “corsa della birra” aperta a tutti i maggiorenni.

Domenica 8 gennaio, invece, si terranno le altre sei gare, con partenze dislocate nei punti più caratteristici del centro triestino e dell’altopiano carsico. Tra queste la non competitiva S1 Family, la passeggiata inclusiva da 9 Km per le famiglie, da Portopiccolo lungo gli antichi sentieri dei pescatori. Due le spettacolari partenze dal centro triestino: la Ecomarathon 42Km da piazza Unità e la S1 Urban 29 Km, in cui gli atleti si ritroveranno sul Molo Audace, diretti verso Barcola e Opicina. Partirà invece da Monte Grisa la S1 Half 21 Km, e da Basovizza la S1 Trail 57 Km, che si snoderà lungo i percorsi più suggestivi della Val Rosandra. Per la notturna S1 Night Trail, invece, gli atleti partiranno di notte da Sgonico/Zgonik e la rocca di Monrupino/Repentabor illuminata guiderà gli atleti lungo il percorso. La manifestazione si concluderà domenica otto gennaio, con le premiazioni alle 15:30 a Portopiccolo alla presenza delle istituzioni. Sarà possibile seguire la Corsa della Bora in diretta streaming sui canali social dell’evento e su Trieste Cafe, che seguirà in diretta la Beer Run e la cerimonia finale.

Le gare, nel dettaglio

S1 Beer Run (7 gennaio, ore 12 da Portopiccolo - Bora Village): una nuova gara goliardica aperta a tutti i maggiorenni con telecronaca firmata “Domace”, in compagnia di Uolter (Flavio Furian) e Maxino. La partenza è prevista per il 7 gennaio alle 12:00 al “Bora Village” di Portopiccolo. Si potrà correre per 60 minuti in anelli da un chilometro, sorseggiando una birra alla partenza, una per ogni

S1 Family (8 gennaio, ore 12:00 da Portopiccolo - Bora Village): un percorso adatto a tutte le età, anche ai giovanissimi, con partenza dal Bora Village di Portopiccolo e ritorno allo stesso punto dopo aver percorso sentieri con viste mozzafiato. La strada Costiera diventerà pedonale per i partecipanti alla gara, per un’insolita ed emozionante giornata. Il percorso ha diverse varianti: 7, 9 e 11 km. Una gara pensata per chi vuole godersi l’atmosfera della Corsa della Bora in un percorso senza difficoltà tecniche.

S1 Half 21 Km (8 gennaio, ore 12:00 da Monte Grisa): dai monti al mare in un continuo alternarsi di terreno veloce con tratti più tecnici. Un’incantevole partenza da Monte Grisa passando per Contovello e Santa Croce lungo gli antichi sentieri dei pescatori con vista mare, fino agli ultimi chilometri lungo la spiaggia rocciosa. Una gara ideale anche per chi si vuole avvicinare al Trail senza cimentarsi in lunghe distanze o terreni e dislivelli troppo impegnativi.

S1 Urban 29 Km (8 gennaio, ore 11:00 dal Molo Audace): La sintesi perfetta del trail urbano con la natura selvaggia. Partenza dal Molo Audace, a pelo d’acqua ma con le montagne alle spalle. Quattro chilometri di corsa in ambito urbano verso il lungomare di Barcola. Qui si imboccano dei sentieri tra le case per arrivare all’Obelisco di Opicina, dove si incontra il percorso della 21 km.

S1 Ecomaraton 42 Km (8 gennaio, ore 10:00 da piazza Unità): la “Maratona di Trieste”, prima gara Nazionale nel calendario Fidal. Si parte da piazza Unità per poi attraversare i punti più suggestivi della città, fino a imboccare la vecchia ferrovia austroungarica, oggi ciclabile Cottur. Si potrà poi raggiungere l’altopiano con una salita graduale, arrivando a Portopiccolo dai sentieri panoramici e non dalla spiaggia rocciosa. Un percorso parallelo alle distanze da 164, 80, 57 e 21 km ma lungo un tracciato più veloce, dove è sempre possibile allungare il passo e sorpassare.

S1 Trail 57 km (8 gennaio, ore 7:30 da Basovizza): partenza da Basovizza, ripida ma tecnicamente facile, per poi gettarsi a capofitto in Val Rosandra con la discesa continua più lunga del Carso triestino. Dopo la salita sul monte Kokos si arriva in Slovenia con un paesaggio nuovo, dopo i lavori di manutenzione forestale, con una vista ancora più aperta sul Golfo di Trieste e Capodistria. Fondo roccioso e scosceso, terra, ghiaia carsica, accompagneranno i runner in una gara che riassume le unicità geologiche del Carso.

S1 Night Trail 81 Km (8 gennaio, due partenze, a mezzanotte e alle ore 5:00 da Sgonico): la “notturna” completa ed estende la gara da 57 km. Due partenze a scelta da Sgonico/Zgonik per poi raggiungere Monrupino/Repentabor, sconfinare a Lipica, Draga e Kastelec e tornare nel carso italiano con ripide salite, muretti a secco e vicoli dimenticati.

S1 Ultra 164 Km (partenza 7 gennaio ore 10.30 - 13.30 - 19.30 da piazza della Transalpina a Nova Gorica, arrivo 8 gennaio): partenza da piazza della Transalpina a Nova Gorica verso il Monte Sabotino e il Monte Santo, attraverso le caverne e le trincee della prima guerra mondiale per poi scendere nella Valle di Vipava fino alle foci del fiume Isonzo, in riva al mare. Un percorso al 50% transfrontaliero tra salite brevi ma molto intense, tratti veloci intervallati da sezioni di roccette tecniche, sempre con una vista mozzafiato. Novità di quest’anno: se un atleta arriva al cancello orario al km 80 (Sgonico) o al km 100 (Lipica) e non se la sente di finire, potrà fermarsi ed essere finisher di una 80 e di una 100 km.

L'evento è sostenuto dalla Regione Fvg e Promoturismo, Aics e i Comuni di Trieste, Nova Gorica, Duino Aurisina - Devin Nabre?ina, San Dorligo della Valle – Dolina, Sgonico – Zgonik, Monrupino - Repentabor. Un evento in collaborazione con Coni, Fidal, Trieste Atletica e Wwf. Info e dettagli al sito www.s1trail.com e sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/s1trail.