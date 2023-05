Al via la Crese Cup dei record: Pierluigi Pardo a Domio per il gran finale

TRIESTE - Dopo gli anni difficili della pandemia la Crese Cup è pronta a ripartire. Torna in campo da stasera la manifestazione sportiva triestina che da 21 anni caratterizza il periodo tra fine maggio e inizio giugno. Oltre 130 le squadre iscritte ai vari tornei, vero e proprio record della kermesse. Sei tornei di calcio, due di basket, uno di volley, ma anche match di rugby, calcio-tennis, flag football, boxe e molto altro. Novità assoluta di quest'anno la prima edizione della Crese Building, competizione dedicata agli amanti del bodybuilding. Chiusura della manifestazione prevista il 25 giugno con la finale della Crese Cup, commentata in presenza dal giornalista e presentatore televisivo Pierluigi Pardo. Appuntamento presso i campi sportivi dell'associazione sportiva Domio. Un mese di sport ed intrattenimento. Per ulteriori informazioni visitare il sito della manifestazione a questo link.