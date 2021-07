Il nuovo allenatore dell'Unione è Cristian Bucchi

Dopo la girandola di nomi più o meno probabili la Triestina ha scelto Cristian Bucchi come allenatore dei rossoalabardati nella prossima stagione del campionato di serie C. Il romano di 44 anni si lega all'Unione per due anni. Dopo una lunga carriera da calciatore, ha intrapreso la carriera di allenatore alla guida del Pescara, dapprima nella formazione Primavera ed in seguito nella prima squadra. Ha poi guidato Gubbio, Torres, Maceratese (terzo posto da neopromossa in Lega Pro 2015/2016), Perugia (con la quale ottiene il quarto posto in Serie B), Sassuolo, Benevento (terza posizione in cadetteria nella stagione 2018/2019) ed Empoli. Cristian Bucchi verrà presentato nei prossimi giorni in occasione di una conferenza stampa.