Il Domio lancia un nuovo progetto per riavvicinare i ragazzi al calcio

L'Ads Domio Calcio lancia "Rescue Giovani", un nuovo progetto che, dato il momento storico, mira a riavvicinare i ragazzi al calcio. "L'obiettivo dell'iniziativa - spiega il responsabile del settore giovanile della società, Mauro Marussi - è quello di recuperare una fascia di giovani ragazzi che, vuoi per la pandemia, vuoi per lo scoramento degli anni passati o solo semplicemente per migliorare la tecnica e praticare il calcio, possono partecipare ad un corso senza vincoli di tesseramento, all’aria aperta assieme ai loro coetanei". "Per chi dovesse maturare sportivamente - aggiunge Marussi - ci sarà anche la possibilità di accedere alle squadre agonistiche del Domio, altrimenti i ragazzi, senza stress e pressioni, potranno continuare a frequentare il corso semplicemente per divertirsi". Il corso è dedicato ai giovani dai 14 ai 18 anni.