Downhill: la triestina Giulia Sandrin porta a casa l’argento al Campionato Italiano

Domenica 17 luglio si è tenuto a Piazzatorre (BG) il Campionato Italiano Downhill dove i migliori interpreti nazionali della spettacolare disciplina si sono sfidati sul difficile tracciato denominato "Back to the roots" nell' intento di conquistare la maglia tricolore nelle varie categorie. La pista si è rivelata da subito molto tecnica in quanto le radici bagnate dalle piogge del weekend hanno messo a dura prova le abilità di guida dei piloti.

Nonostante le insidie del terreno l'atleta del Trieste Gravity Team Giulia Sandrin si è comportata molto bene conquistando un 2° posto nella categoria Juniores femminile ed un 8° posto nella femminile assoluta. Per la giovane atleta triestina comunque la stagione entra ora nella sua fase più importante ed il prossimo fine settimana la vedrà debuttare a Pila (AO) nel circuito europeo dell' IXS Downhill Cup per poi proseguire nella prima settimana di agosto con il Campionato Europeo Downhill a Maribor (SLO).