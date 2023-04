È iniziata la settimana della Mujalonga sul mar: la giornata clou sarà domenica 23 aprile

Si è entrati nella settimana dell’attesa Mujalonga Sul Mar, la manifestazione, organizzata dall’Asd Trieste Atletica Aps in collaborazione con il Comune di Muggia, che quest’anno compie i vent’anni di vita. L’appuntamento, per partecipazione e entusiasmo generato secondo solo al celebre e irraggiungibile Carnevale Muggesano, proporrà un programma consolidato: il venerdì dedicato alla Mini Muja e la domenica, giornata clou, riservata alla Muggia 10K e alla Family Color Run. Ad oggi, tra 10K e Family Color Run, è stato già raggiunto il migliaio di iscritti.

Venerdì 21 aprile aprirà il weekend muggesano tutto di corsa la Mini Muja. Dalle ore 10:00 Piazza Marconi sarà invasa dall’energia e dall’entusiasmo delle studentesse e degli studenti delle scuole primarie e secondarie.

Domenica 23 aprile alle ore 9:30 sarà dato il via alla 10K (la gara competitiva) dal Piazzale Lodovico Salvatore (ex Piazza Udine San Rocco). La competizione sarà valida come seconda prova del Trofeo Trieste e soprattutto assegnerà i titoli regionali della 10 km su strada. I partecipanti, dopo lo sparo dei giudici, cominceranno la loro corsa sul lungomare muggesano, dirigendosi e entrando nella Base Logistica Militare del Lazzaretto. Lì effettueranno il giro di boa per poi affrontare la seconda parte della prova che li porterà all’arrivo, allestito sempre in Piazzale Lodovico Salvatore.

Alle ore 11:00, sempre domenica 23 aprile, la scena se la prenderà la festosa Family Color Run di 5 km. Gli iscritti, accompagnati dalla musica dei gruppi e delle band invitate partiranno dalla Strada di Lazzaretto, vireranno all’altezza del Boa Beach per poi fare ritorno fino al traguardo allestito in Piazzale Lodovico Salvatore.

(sul sito: https://mujalongasulmar.com/) fino alle ore 24:00 di giovedì 20 aprile per la 10K e fino alle ore 18:00 di sabato 22 aprile per la Family Color Run.

- Da lunedì 17 a venerdì 21 aprile in Piazza Marconi dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00.

- Sabato 22 aprile in Piazzale Lodovico Salvatore dalle ore 10:00 alle ore 22:00.

