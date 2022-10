Vittorie pesanti per Sistiana e San Luigi

Vince il San Luigi, che nel 10 turno del campionato regionale di Eccellenza regola la Sanvitese 1-0 grazie al gol di Mazzoleni in chiusura di primo tempo. Trova i 3 punti anche il Sistiana Sesljan, che a Visogliano regola 2-1 il Tricesimo con la doppietta di un ottimo Gotter. Niente da fare per il Kras Renen, che crolla 2-0 in casa del Chions. A secco anche lo Zaule, superato 3-0 a Cervignano del Friuli dalla Pro. Proteste Chiarbola Ponziana per un plateale fuorigioco di Gashi in occasione del decisivo 1-0 in favore dei biancazzurri.

Tutti i risultati: Brian Lignano - Virtus Corno 2-0, Chions - Kras Repen 2-0, Fiume Veneto Bannia - Codroipo 1-0, Pro Cervignano Muscolo - Zaule Rabuiese 3-0, Pro Gorizia - Chiarbola Ponziana 1-0, San Luigi - Sanvitese 1-0, Sistiana Sesljan - Tricesimo 2-1, Spal Cordovado - Juventina 3-1, Forum Julii Calcio - Maniago Vajont 4-4, Pro Fagagna - Tamai 1-3