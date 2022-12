Eccellenza, domenica amara per le squadre triestine

Nella 17esima giornata del campionato regionale di Eccellenza nessuna squadra triestina è riuscita a portare a casa il bottino pieno. Si è chiuso senza reti il confronto di Monrupino tra Kras Repen e Chiarbola Ponziana. Un punto anche per il San Luigi, che in via Feluga ferma sull'1-1 la corazzata Chions, squadra che vanta il miglior attacco del campionato (41 reti) e condivide la terza piazza della classifica con la Pro Gorizia. Il Sistiana Sesljan invece esce sconfitto malamente dal pordenonese, contro un'agguerrita Spal Cordovado che regola la pratica con un netto 3-0. Anche lo Zaule Rabuiese è stato superato in trasferta: contro la Sanvitese finisce 2-1.

Maniago Vajont - Virtus Corno 1-0, Codroipo - Pro Gorizia 2-1, Comunale Fiume Bannia - Pro Fagagna 0-0, Forum Julii - Pro Cervignano 3-1, Juventina Sant’Andrea - Brian Lignano 0-2, Kras Repen - Chiarbola Ponziana 0-0, San Luigi Calcio - Chions 1-1, Sanvitese - Zaule Rabuiese 2-1, Spal Cordovado - Sistiana Sesljan 3-0, Tricesimo - Tamai 0-3