Show Zaule, pari a reti bianche tra Sistiana e San Luigi

Tutto facile per lo Zaule Rabuiese di mister Carola, che nella 18esima giornata del campionato di Eccellenza del FVG regola la Juventina con un netto 3-0 grazie alla doppietta di Cofone e al gol di Podgornik. I viola conservano così il quinto posto in classifica, davanti al Brian Lignano, la cui sfida contro il Codroipo è stata rinviata a data da destinarsi. Vince e convince il Chiarbola Ponziana, che sotto la neve di Opicina ribalta il match contro il Maniago Vajont, avanti al 55’ con Beggiato. Il nuovo acquisto della squadra di Musolino Simone Sain, all’esordio, sigla una doppietta pesantissima tra il 75’ e l’89’ che vale i tre punti per la formazione triestina. Finisce invece con un pareggio a reti bianche il “derby” della provincia di Trieste tra Sistiana Sesljan e San Luigi. Partita equilibrata a Visogliano, che le due squadre non riescono a chiudere a proprio vantaggio nonostante una buona quantità di occasioni costruite su entrambi i fronti. Niente da fare infine per il Kras Repen, che nel pordenonese esce sconfitto dall’ostico match contro la capolista Tamai. Le “furie rosse” passano 3-2 al termine di un incontro combattuto e in bilico fino al 90’. Padroni di casa avanti 2-0 con la doppietta di Mestre, che poco dopo è involontario autore di un autogol che riapre i conti. Succede tutto nel primo tempo, nella ripresa Bougma mette in porta il 3-1, passivo che Paliaga rende meno amaro per i biancorossi carsolini a un minuto dalla fine. Con soli 10 punti maturati in 18 gare, il Kras Repen occupa in solitaria l’ultima piazza della classifica.

Tutti i risultati: Sistiana Sesljan - San Luigi 0-0, Chiarbola Ponziana - Maniago Vajont 2-1, Chions - Forum Julii 2-1, Pro Fagagna - Spal Cordovado 1-2, Pro Gorizia - Fiume Veneto Bannia 0-2, Tamai - Kras 3-2, Tricesimo - Pro Cervignano 2-1, Zaule - Juventina 3-0, Virtus Corno - Sanvitese 0-0, Brian Lignano - Codroipo (rinviata)